Több helyen is dolgoznak a sztrádán, jobb kerülni!
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os kilométer között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés várható 10.20-ig. 18.00-tól reggel 06.00-ig alkalmanként 15-20 percre megállíthatják mindkét oldal forgalmát!
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton,
- Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
- Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek!
Az 53-as főúton, 57-es kilométer és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 124 centiméter, a víz hőmérséklet 13,4 Celsius-fok, Tassnál 164 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -272 centiméter
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Kígyó Patika (Bácsalmás, Szent János utca 30.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Szent István Gyógyszertár (Baja, Dózsa György utca 197.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.), Szent Miklós Gyógyszertár(Kunszentmiklós, Rákóczi utca 1.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
