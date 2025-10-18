október 18., szombat

Lukács névnap

Összefoglaló

1 órája

Öt autó rohant egymásba a forgalmas főúton, egy ember kórházba került

Várkonyi Rozália

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Fontos napi infó egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • Drive-ot nyit a népszerű kecskeméti étterem!
  • Hamarosan betilthatják a gázkazánokat: drága és nehéz lesz a váltás a szakember szerint
  • Katasztrófavédelmis és navos is érintett az 54-es főúti ötös karambolban
  • Kecskeméti építész kapta a kamara egyik legrangosabb megyei kitüntetését
  • Repülő kullancs Magyarországon – a kutatók a saját bőrükön tapasztalták meg
  • Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

  • A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os kilométer  között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!
  • Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer  között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 

Az 5-ös főúton,

  • Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani! 
  •  Szegeden a 163-as és a 165-ös kilométer között útépítők dolgoznak. Sávlezárásra és sebességkorlátozásra készüljenek! 

Az 53-as főúton, 57-es km és a 75-ös kilométer között az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. Napközben félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra számítsanak. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 126 centiméter, Tassnál 166 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Forrás Patika Gyógyszertár (Baja, Lőkert sor 1/L), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

