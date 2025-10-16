1 órája
Autósok figyelem! Itt kell forgalomkorlátozásra számítani a sztrádán
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- A Mercedes-Benz legnagyobb európai gyárát építi Kecskeméten, 3000 új munkahely jön létre
- Heten vesztették életüket háztűzben, egy fiatal fiú is halálra égett Bács-Kiskunban
- A félegyházi Mezgé húsipari tanüzeme új eszközökkel gyarapodott
- Magas, kopasz szépfiúval kötötte össze életét a Házasság első látásra kecskeméti szereplője
- Magyar Péter kottájából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók
- Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os kilométer között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!
Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani!
Az 54-es főúton, Kecel térségében, az 57-es és az 58-as kilométer között kátyúznak. 7.00 órától 16.00 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak.
Az 55-ös főúton, Csávoly belterületén, a 85-ös kilométernél kátyúznak, 8.00 órától 16.00 óráig a fél útpályát lezárják.
Időjárás
Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvégve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 179 centiméter, a víz hőmérséklete 13,6 Celsius, Tassnál 180 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -277 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!