Összefoglaló

1 órája

Autósok figyelem! Itt kell forgalomkorlátozásra számítani a sztrádán

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Digner Brigitta

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infók Bács-Kiskunból
Napi infó: közlekedés, időjárás, patikaügyelet egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. A  74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 

A lajosmizsei szakaszon, a 71-es és a 76-os kilométer között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!

Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 
Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás lezárásra kell számítani! 

Az 54-es főúton, Kecel térségében, az 57-es és az 58-as kilométer között kátyúznak. 7.00 órától 16.00 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. 

Az 55-ös főúton, Csávoly belterületén, a 85-ös kilométernél kátyúznak, 8.00 órától 16.00 óráig a fél útpályát lezárják. 

Időjárás

Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvégve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 179 centiméter, a víz hőmérséklete 13,6 Celsius, Tassnál 180 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -277 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Városkapu Gyógyszertár  (Baja, Déri Frigyes sétány 4/a).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

