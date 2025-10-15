október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

59 perce

Több főúton kell forgalomkorlátozásra számítani

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Kovács Nóra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó,
Napi infók Bács-Kiskunból
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- a 76-os és a 71-es kilométer között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát! 
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható. 
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás korlátozásra kell számítani! 

Az 53-as főúton, a 16-os kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, ezért Akasztó és Dunatetétlen között a forgalom félpályán halad!
- Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, várhatóan november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat. 
Aszfaltoznak napközben Kiskunhalas belterületén az 53-as főúton. Az 55-ös kilométernél az aktuális munkaterületnél a fél útpályát elkerítik.

Az 54-es főúton Kecel határában ma karbantartási munkát végeznek. Az 57-es kilométer környezetében félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra készüljenek!

Az 55-ös főúton, Mélykút és Tataháza között, a 65-ös kilométertől a 71-es kilométerig útszűkületre kell készülnie az arra közlekedőknek, ugyanis az érintett szakaszon kaszálnak! 
- Csávoly és Felsőszentiván között a 84-es kilométernél burkolatot javítanak, ezért a forgalom félpályás korlátozás mellett halad. 

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. 

Időjárás

Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 183 centiméter, a víz hőmérséklete 13,7 Celsius, Tassnál 186 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -278 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu