Több főúton kell forgalomkorlátozásra számítani

Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- a 76-os és a 71-es kilométer között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán éjszakai munkavégzés lesz 18.00-tól reggel 06.00-ig várhatóan 10.20-ig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát!
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Lajosmizse és Táborfalva között a 63-as kilométernél építési munkák miatt félpályás korlátozásra kell számítani!
Az 53-as főúton, a 16-os kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, ezért Akasztó és Dunatetétlen között a forgalom félpályán halad!
- Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, várhatóan november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Aszfaltoznak napközben Kiskunhalas belterületén az 53-as főúton. Az 55-ös kilométernél az aktuális munkaterületnél a fél útpályát elkerítik.
Az 54-es főúton Kecel határában ma karbantartási munkát végeznek. Az 57-es kilométer környezetében félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra készüljenek!
Az 55-ös főúton, Mélykút és Tataháza között, a 65-ös kilométertől a 71-es kilométerig útszűkületre kell készülnie az arra közlekedőknek, ugyanis az érintett szakaszon kaszálnak!
- Csávoly és Felsőszentiván között a 84-es kilométernél burkolatot javítanak, ezért a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok. 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 183 centiméter, a víz hőmérséklete 13,7 Celsius, Tassnál 186 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -278 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Kamilla Gyógyszertár (Baja, Kaszás utca 15. 1. ajtó), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
