1 órája
Útfelújítási munkák lassítják a forgalmat
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Ezekre kell figyelni októbertől a szemétszállítás kapcsán
- Egy bevásárlás árából saját kocsija lehet, ez az üzlet megéri a kockázatot
- Exkluzív interjú Szijjártó Péterrel a gazdasági növekedésről, a békéről és az energiabiztonságról
- Döntöttek a félegyháziak, mutatjuk, ki nyerte meg az időközi polgármester-választást
- Manipulált adatokkal szállt be a kampányba Magyar Péter mellett Soros kutatócége
- Feltérképezné a Holdat? Most megteheti!
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
– Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
– a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
– Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
– Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, várhatóan november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Aszfaltoznak napközben Kiskunhalas belterületén az 53-as főúton. Az 55-ös kilométernél az aktuális munkaterületnél a fél útpályát elkerítik.
Az 54-es főúton Kecel határában ma karbantartási munkát végeznek. Az 57-es kilométer környezetében félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra készüljenek!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
A hétvégi kamionstop október 18-án 22 órától október 19-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
Időjárás
Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 218 centiméter, a víz hőmérséklete 13,8 Celsius, Tassnál 217 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -279 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.), Manna Patika Gyógyszertár (Baja, Czirfusz F. utca 31.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!