Több főúton kell munkálatokra számítani

Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös km-ig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, várhatóan november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Az 54-es főúton Kecel határában ma kátyúznak. Az 57-es kilométer környezetében félpályás lezárásra és jelzőőrös irányításra készüljenek!
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Programok Bács-Kiskunban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 217 centiméter, a víz hőmérséklete 13,9 Celsius, Tassnál 221 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -279 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Belvárosi Gyógyszertár (Kalocsa, Szent István király út 57.), Kehely Gyógyszertár (Baja, Ybl Miklós sétány 6.), Majsa Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Fő utca 72.), Móra Patika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.), Szélmalom Patika (Kiskunhalas, Fazekas M. utca 39.), Zöld Kígyó Patika (Kiskőrös, Petőfi tér 13.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
