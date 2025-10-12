Munkálatok és fesztiválok miatt is várható forgalomkorlátozás

51 perce
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 53-as főúton, Kiskunhalastól, az 57-es kilométertől az 55-ös főútig, a 75-ös kilométerig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, várhatóan november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
E hét végén tartják a „Kiskőrösi Kakaspörkölt Főző Fesztivált”. Ennek kapcsán még ma is erősebb gépjármű és gyalogos forgalomra és több helyen is megállási tilalomra lehet készülni a városban, különösen az 53-as főúton.
Az „Erős Pista Fesztivál” ezen a héten kerül megrendezésre Kecskemét-Hetényegyháza városrészén. 10 és 12 óra között a Hetényegyházi úton útszűkület és erősebb forgalom nehezíti a haladást.
Időjárás
Többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 112 centiméter, a víz hőmérséklete 14 Celsius, Tassnál 227 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykereszt Gyógyszertár (Baja, Szabadság utca 28.), Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Kék Iris Gyógyszertár (Bácsalmás, Hősök tere 4.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Magyar Korona Gyógyszertár (Kunszentmiklós, Kálvin tér 10.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent István Gyógyszertár (Lajosmizse, Szabadság tér 7.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
