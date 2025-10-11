Az autópálya több szakaszán dolgoznak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható.

- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Bács-Kiskun vármegyében, Kunszentmiklós belterületén, a Szabadszállásra vezető úton, a 23-as kilométernél szüreti felvonulás miatt 12.00 órától 18.00 óráig rendőrök irányítják a forgalmat.

Az 51-es főúton, Dunapatajon, a 104-es km közelében szüreti felvonulókkal találkozhatnak, 13.00 órától 18.00 óráig rendőri irányítás várható.

Időjárás

A réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű.