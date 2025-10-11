2 órája
Az autópálya több szakaszán dolgoznak
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Hazánk egyik legmodernebb üzeme épül Dunavecsén magyar-szerb együttműködéssel
- Késsel támadt a nyílt utcán, azonnal riasztották a rendőröket
- Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén, éjszakára lezárják a pályát
- Lopás történt egy kecskeméti belvárosi kávézóban, videóra vették a tolvaj aljas módszerét
- A tiszások saját pártjukat hibáztatják az adatszivárgás miatt
- Megnyílik a Colosseum titkos alagútja, ahol 2000 éve nem járt ember
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként két-két sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Bács-Kiskun vármegyében, Kunszentmiklós belterületén, a Szabadszállásra vezető úton, a 23-as kilométernél szüreti felvonulás miatt 12.00 órától 18.00 óráig rendőrök irányítják a forgalmat.
Az 51-es főúton, Dunapatajon, a 104-es km közelében szüreti felvonulókkal találkozhatnak, 13.00 órától 18.00 óráig rendőri irányítás várható.
Időjárás
A réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 204 centiméter, a víz hőmérséklete 14,1 Celsius, Tassnál 242 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -281 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Mutatunk 5+1 tippet a fűtésszámla csökkentésére, amit érdemes most azonnal bevetni
Óriási dugókra kell számítani az útépítés miatt, a nyílt utcán késsel fenyegetőzött egy férfi