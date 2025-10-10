1 órája
Több főúton kell forgalomkorlátozásra számítani
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, - Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét térségében zajvédőfal építése miatt a 83-as és a 87-es kilométer között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 51-es főúton, Kalocsán takarítanak, a 118-as kilométernél félpályán halad a forgalom.
Az 53-as főúton,
- Akasztó belterületén, a 17-es és a 18-as kilométer között burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezidőre félpályás korlátozást vezetnek be.
- Kiskunhalastól, az 57-es km-től az 55-ös főútig, a 75-ös km-ig az M9-es gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos méréseket végeznek. A munkálatokat munkaidőben, november 30-ig végzik, az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás mellett lehet autózni, ilyenkor jelzőőrök irányítják a forgalmat.
Az 512-es főúton, Kalocsa térségében az útmenti növényzetet gondozzák, az 1-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es kilométernél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 112 centiméter, a víz hőmérséklete 18 Celsius, Tassnál 170 centiméter.
A Tisza vízállása Tiszaugnál -271 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Aranykígyó Gyógyszertár (Kalocsa, Széchenyi utca 8.), Hárs Patika (Kiskőrös, Petőfi utca 14.), Körpatika Gyógyszertár (Kiskunfélegyháza, Attila utca 1.), Kígyó Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Félegyházi út 6.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), BENU Gyógyszertár Baja Korona (Baja, Tóth Kálmán tér 2.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
