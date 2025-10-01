Több helyen is közúti munkálatokra számíthatunk

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében ma és holnap az állványzatot építik, ezért 8.00-tól 16.00-ig egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Dunapataj és Kalocsán között a 118-as kilométernél javítják a burkolatot. Félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.30-ig.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.