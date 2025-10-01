2 órája
Több helyen is közúti munkálatokra számíthatunk
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt 14 éves Zsanett miatt
- Ez a növény az ősz igazi csodafegyvere: fillérekért beszerezhető, és szinte minden bajra megoldást nyújt
- Tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, most bíróság elé állnak
- Eddig nem ismert összefüggésre derült fény a lakáspiac működésével kapcsolatban
- Újabb hibája elől menekülne Magyar Péter
- Dubajban hódít a Magyar Opera: tízezernél több jegy kelt el
Napi infó
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
- A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges.
Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.
Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében ma és holnap az állványzatot építik, ezért 8.00-tól 16.00-ig egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az 51-es főúton, Dunapataj és Kalocsán között a 118-as kilométernél javítják a burkolatot. Félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.30-ig.
Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
Időjárás
Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.
Programok Bács-Kiskunban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 146 centiméter, Tassnál 174 centiméter.
Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban
Balzsam Patika, Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.),PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).
A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Több milliárd forint érkezik a magyar gazdáknak, mutatjuk, kik jogosultak rá
A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt 14 éves Zsanett miatt