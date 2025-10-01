október 1., szerda

Malvin névnap

Összefoglaló

2 órája

Több helyen is közúti munkálatokra számíthatunk

Címkék#Napi infó#patika#hírösszefoglaló#vízállás

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Nagy Mária Lilla

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó Bács-Kiskunból,
Napi infók egy helyen
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Friss hírek

  • A Malom Központból érkezett a segélyhívás az eltűnt 14 éves Zsanett miatt
  • Ez a növény az ősz igazi csodafegyvere: fillérekért beszerezhető, és szinte minden bajra megoldást nyújt
  • Tinédzserek építettek ki droghálózatot Bács-Kiskunban, most bíróság elé állnak
  • Eddig nem ismert összefüggésre derült fény a lakáspiac működésével kapcsolatban
  • Újabb hibája elől menekülne Magyar Péter
  • Dubajban hódít a Magyar Opera: tízezernél több jegy kelt el

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán

  • Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös kilométer között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
  • a 74-es kilométernél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
  • Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
  • A 173-as kilométernél a Röszke csomópont lehajtóágat Budapest felé lezárták. Ott a benzinkutas pihenőhelyre sem lehet kihajtani, a felhajtás viszont lehetséges. 

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as kilométer között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják. 

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában, az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítők dolgoznak. A 74-es kilométer közelében ma és holnap az állványzatot építik, ezért 8.00-tól 16.00-ig egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Az 51-es főúton, Dunapataj és Kalocsán között a 118-as kilométernél javítják a burkolatot. Félpályás lezárásra, jelzőőrös irányításra kell számítani 7.00-tól 15.30-ig.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, a Halasi úti hídon javítási munkákat végeznek. Az 1-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.

Időjárás

Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 146 centiméter,  Tassnál 174 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Balzsam Patika,  Gyógyszertár (Kiskunmajsa, Hősök tere 3.), Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Kórházi Patika (Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. utca 4), Ókécskei Gyógyszertár (Tiszakécske, Kossuth L. utca 46.),PatikaPlus Gyógyszertár (Kalocsa, Bátyai út 8-10.), Pingvin Patika Gyógyszertár (Kiskunhalas, Kossuth utca 34-36), Sugovica Gyógyszertár (Baja, Rókus utca 10.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

 

 

