Megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot – fotók, videó

Október 12-én délelőtt fél tizenegykor kezdődött az ünnepélyes szentmise, amelynek keretében megáldották a felújított Kecskeméti Nagytemplomot. A rekonstrukció hosszú ideje zajlott, ám mostanra a templom külső és belső megújulása is teljessé vált. A hívek hálás szívvel gyűltek össze, hogy Isten házának megszépült falai között adjanak hálát közösségük megújult otthonáért.

A kecskeméti Nagytemplomot egy szentmise keretei között áldotta meg dr. Bábel Balázs érsek.

Fotó: Brockmeyer Sophie

Hálával a szívükben vonultak be a Nagytemplomba

Ahogy korábbi cikkünkben is említettük, a Nagytemplom felújítása még 2019-ben vette kezdetét. A beruházási csomag a külső megújulást tette lehetővé, mely több ütemben valósult meg. Pluszelemként sikerült felújítani az erkélyt is, mely a munkálatok idején, 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt.