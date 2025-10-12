1 órája
Megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot – fotók, videó
2019 óta tartott az épület felújítása, melyben vasárnap ismét összegyűltek a hívek. A kecskeméti Nagytemplomot egy csodálatos, ünnepélyes szentmise kíséretében áldotta meg az érsek.
Október 12-én délelőtt fél tizenegykor kezdődött az ünnepélyes szentmise, amelynek keretében megáldották a felújított Kecskeméti Nagytemplomot. A rekonstrukció hosszú ideje zajlott, ám mostanra a templom külső és belső megújulása is teljessé vált. A hívek hálás szívvel gyűltek össze, hogy Isten házának megszépült falai között adjanak hálát közösségük megújult otthonáért.
Hálával a szívükben vonultak be a Nagytemplomba
Ahogy korábbi cikkünkben is említettük, a Nagytemplom felújítása még 2019-ben vette kezdetét. A beruházási csomag a külső megújulást tette lehetővé, mely több ütemben valósult meg. Pluszelemként sikerült felújítani az erkélyt is, mely a munkálatok idején, 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt.
A Kecskeméti Nagytemplom megáldásaFotók: Brockmeyer Sophie
A vasárnapi szentmise alkalmával dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg ünnepélyesen a kecskeméti Nagytemplomot. Először az épület előtt gyűltek össze a hívek, utána pedig a templomban hallgathatták meg az érsek prédikációját a hála fontosságáról.
