október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szentmise

1 órája

Megáldották a felújított kecskeméti Nagytemplomot – fotók, videó

Címkék#baon videó#Dr Bábel Balázs#Kecskeméti Nagytemplom

2019 óta tartott az épület felújítása, melyben vasárnap ismét összegyűltek a hívek. A kecskeméti Nagytemplomot egy csodálatos, ünnepélyes szentmise kíséretében áldotta meg az érsek.

Brockmeyer Sophie Isabella

Október 12-én délelőtt fél tizenegykor kezdődött az ünnepélyes szentmise, amelynek keretében megáldották a felújított Kecskeméti Nagytemplomot. A rekonstrukció hosszú ideje zajlott, ám mostanra a templom külső és belső megújulása is teljessé vált. A hívek hálás szívvel gyűltek össze, hogy Isten házának megszépült falai között adjanak hálát közösségük megújult otthonáért. 

A kecskeméti Nagytemplomot egy szentmise keretében áldották,
A kecskeméti Nagytemplomot egy szentmise keretei között áldotta meg dr. Bábel Balázs érsek.
Fotó: Brockmeyer Sophie

Hálával a szívükben vonultak be a Nagytemplomba

Ahogy korábbi cikkünkben is említettük, a Nagytemplom felújítása még 2019-ben vette kezdetét. A beruházási csomag a külső megújulást tette lehetővé, mely több ütemben valósult meg. Pluszelemként sikerült felújítani az erkélyt is, mely a munkálatok idején, 2023-ban egy rejtett szerkezeti hiba következtében részben leszakadt.

A Kecskeméti Nagytemplom megáldása

Fotók: Brockmeyer Sophie

A vasárnapi szentmise alkalmával dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg ünnepélyesen a kecskeméti Nagytemplomot. Először az épület előtt gyűltek össze a hívek, utána pedig a templomban hallgathatták meg az érsek prédikációját a hála fontosságáról.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu