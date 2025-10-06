Nyilvánosságra hozták Nagy Balázs önkormányzati képviselő temetésének részleteit

Súlyos veszteség érte Nagykőrös lakosságát és közösségét. A város polgármestere, Körtvélyesi Attila mély fájdalommal tudatta, hogy szeptember 28-án elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő.

Elhunyt Nagy Balázs önkormányzati képviselő

Fotó: Körtvélyesi Attila Facebook-oldala

„Munkáját mindig a helyiek iránti elköteleződés, a párbeszédre való nyitottság és a közjó szolgálata határozta meg. Képviselőként nemcsak döntéshozó volt, hanem aktív jelenléttel, személyes törődéssel segítette a rábízott körzet lakóit” – búcsúzott megható levélben Nagy Balázs képviselőtől a polgármester, Körtvélyesi Attila.

Nagy Balázs önkormányzati képviselő szorgalmas és önzetlen ember volt

A nagykőrösi önkormányzati hírek Facebook-oldala is szívhez szóló szavakkal emlékezett meg az elhunyt képviselőről. Mint írták, Nagy Balázs több mint negyvenöt évet dolgozott az Országos Mentőszolgálat Nagykőrösi Mentőállomásán, mint mentőápoló. Ez idő alatt több tucat Nagykőrösi gyerek megszületésében, több száz ember életének megmentésében tevékenykedett.

„Szorgalmas ember volt, aki hivatása mellett kertészkedett, a megtermelt áru értékesítésével, állattartással, böllérkedéssel igyekezett családjának még nagyobb anyagi biztonságot teremteni. A 90-es évektől nem csupán aktívan követte, de részt is vállalt a helyi közéletben. Tanyasi gyerekként jól megértette a külterületi lakosok életét, nehézségeiket, örömeiket. Képviselői munkája során mindig Nagykőrös előre menetelét, fejlődését, felemelkedését tartotta szem előtt” – olvasható a bejegyzésben.

Alpolgármesterként is tevékenykedett

Nagy Balázs 2019-től 2024-ig alpolgármesterként, majd 2024-től az Emberi Erőforrások Bizottság és a Jogi, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökhelyetteseként tevékenykedett, lokálpatriótaként dolgozott a város fejlődéséért. Feladatot vállalt a KÖVA-KOM Zrt. felügyelő bizottságában is.

Október 10-én lesz a temetése

Nagy Balázst 2025. október 10-én, pénteken 13 órakor a Református Egyház szertartása szerint, a nagykőrösi Református temetőben fogják örök nyugalomra helyezni. A gyászoló család kéri, hogy a megjelentek tiszteletük jeléül csak egy szál virágot helyezzenek el a ravatalnál.