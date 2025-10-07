Ezekre a napokra érdemes szabadságot kérni 2026-ban, így alakulnak a munkaszüneti napok

A Magyar Közlöny 2025. évi 51. számából kiderül a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott következő évi munkaszüneti napok pontos dátuma. Emellett azt is megtudhatjuk, hogy mikorra várhatóak azok a hétvégék, amikor szombaton is dolgozni kell.

Mutatjuk, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2026-ban

Fotó: Prostock-studio

Mik lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban?

Ha valaki szabadsággal kombinálja a munkaszüneti napokat, többször is hosszabb pihenőre mehet jövőre.

Január 1., csütörtök

Március 15., vasárnap

Április 3., péntek (nagypéntek)

Április 6., hétfő (húsvét hétfő)

Május 1., péntek

Május 25., hétfő (pünkösdhétfő)

Augusztus 20., csütörtök

Október 23., péntek

November 1., vasárnap

December 25., péntek és december 26., szombat

Szombati munkanapok 2026-ban

Akárcsak idén, jövőre is három alkalommal lesznek ledolgozós napok. Ezekért a napokért cserébe extra szabadnapokat kapunk.

Január 10. (a szilveszteri hosszú hétvégéért)

Augusztus 8. (az augusztusi hosszú hétvégéért)

December 12. (a szentestéért cserébe)

Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban

Ezeket a napokat kapjuk meg cserébe a ledolgozós napokért.

Január 2. péntek

Augusztus 21. péntek

December 24.

Hosszú hétvégék 2026-ban

A Magyar Közlönyből kiderül, a hosszú hétvégéket nézve jövőre lesznek három- és négynapos hosszú hétvégék is.

Háromnapos:

május 1-től május 3-ig

május 23-tól május 25-ig

október 23-tól október 25-ig

Négynapos

január 1-től január 4-ig

április 3-tól április 6-ig

augusztus 20-tól augusztus 23-ig

december 24-től december 27-ig