Magyar Közlöny

1 órája

Ezekre a napokra érdemes szabadságot kérni 2026-ban, így alakulnak a munkaszüneti napok

Címkék#pihenőnap#munkaszüneti napok#dátum#ünnepnap

Kiderült, hogy melyik napokon nem kell munkába menni jövőre, és hogy mikor kell pluszban dolgozni. A Magyar Közlöny pontos adataiból megtudtuk mikorra esnek 2026-ban az ünnepnapok, munkaszüneti napok és plusz munkanapok.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Magyar Közlöny 2025. évi 51. számából kiderül a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott következő évi munkaszüneti napok pontos dátuma. Emellett azt is megtudhatjuk, hogy mikorra várhatóak azok a hétvégék, amikor szombaton is dolgozni kell.

munkaszüneti napok 2026-ban
Mutatjuk, hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2026-ban
Fotó: Prostock-studio

Mik lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban?

Ha valaki szabadsággal kombinálja a munkaszüneti napokat, többször is hosszabb pihenőre mehet jövőre.

  • Január 1., csütörtök
  • Március 15., vasárnap
  • Április 3., péntek (nagypéntek)
  • Április 6., hétfő (húsvét hétfő)
  • Május 1., péntek
  • Május 25., hétfő (pünkösdhétfő)
  • Augusztus 20., csütörtök
  • Október 23., péntek
  • November 1., vasárnap
  • December 25., péntek és december 26., szombat

Szombati munkanapok 2026-ban

Akárcsak idén, jövőre is három alkalommal lesznek ledolgozós napok. Ezekért a napokért cserébe extra szabadnapokat kapunk.

  • Január 10.  (a szilveszteri hosszú hétvégéért)
  • Augusztus 8. (az augusztusi  hosszú hétvégéért)
  • December 12. (a szentestéért cserébe)

Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban

Ezeket a napokat kapjuk meg cserébe a ledolgozós napokért.

Hosszú hétvégék 2026-ban

A Magyar Közlönyből kiderül, a hosszú hétvégéket nézve jövőre lesznek három- és négynapos hosszú hétvégék is. 

Háromnapos:

  • május 1-től május 3-ig
  • május 23-tól május 25-ig
  • október 23-tól október 25-ig

Négynapos

  • január 1-től január 4-ig
  • április 3-tól április 6-ig
  • augusztus 20-tól augusztus 23-ig
  • december 24-től december 27-ig

