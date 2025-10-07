3 órája
Ezekre a napokra érdemes szabadságot kérni 2026-ban, így alakulnak a munkaszüneti napok
Kiderült, hogy melyik napokon nem kell munkába menni jövőre, és hogy mikor kell pluszban dolgozni. A Magyar Közlöny pontos adataiból megtudtuk mikorra esnek 2026-ban az ünnepnapok, munkaszüneti napok és plusz munkanapok.
A Magyar Közlöny 2025. évi 51. számából kiderül a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott következő évi munkaszüneti napok pontos dátuma. Emellett azt is megtudhatjuk, hogy mikorra várhatóak azok a hétvégék, amikor szombaton is dolgozni kell.
Mik lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban?
Ha valaki szabadsággal kombinálja a munkaszüneti napokat, többször is hosszabb pihenőre mehet jövőre.
- Január 1., csütörtök
- Március 15., vasárnap
- Április 3., péntek (nagypéntek)
- Április 6., hétfő (húsvét hétfő)
- Május 1., péntek
- Május 25., hétfő (pünkösdhétfő)
- Augusztus 20., csütörtök
- Október 23., péntek
- November 1., vasárnap
- December 25., péntek és december 26., szombat
Szombati munkanapok 2026-ban
Akárcsak idén, jövőre is három alkalommal lesznek ledolgozós napok. Ezekért a napokért cserébe extra szabadnapokat kapunk.
- Január 10. (a szilveszteri hosszú hétvégéért)
- Augusztus 8. (az augusztusi hosszú hétvégéért)
- December 12. (a szentestéért cserébe)
Áthelyezett pihenőnapok 2026-ban
Ezeket a napokat kapjuk meg cserébe a ledolgozós napokért.
- Január 2. péntek
- Augusztus 21. péntek
- December 24.
Hosszú hétvégék 2026-ban
A Magyar Közlönyből kiderül, a hosszú hétvégéket nézve jövőre lesznek három- és négynapos hosszú hétvégék is.
Háromnapos:
- május 1-től május 3-ig
- május 23-tól május 25-ig
- október 23-tól október 25-ig
Négynapos
- január 1-től január 4-ig
- április 3-tól április 6-ig
- augusztus 20-tól augusztus 23-ig
- december 24-től december 27-ig
