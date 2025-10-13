2 órája
Nem kell többé küzdeni a palackok rögzített kupakjával, leáll a Telekom
Így nem lesz útban ivás közben a rögzített kupak a műanyag palackon
Sokakat idegesít, hogy az ásványvizes üvegeken és műanyag palackokon mostanra rögzített kupakot használnak. Pedig, mint kiderült, a műanyag palackok átka valójában egy apró mozdulattal megszelídíthető.
Egy bevásárlás árából saját kocsija lehet, ez az üzlet megéri a kockázatot
Autót találni egy nagyobb bevásárlás áráért? Elsőre lehetetlennek tűnik, de van rá mód. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésén most meglepően olcsón juthat használt autóhoz.
Ezekre kell figyelni októbertől a szemétszállítás kapcsán
Mennyi hulladék tehető a kukába? Hogyan változott a szemétszállítás októbertől? Kinek a felelőssége a törött edényzet cseréje? Többek között ezekre is választ adott dr. Balics István, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTkH) Nonprofit Kft. ügyvezetője a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Meglepő fordulat az üzemanyagárakban keddtől, sokan nem erre számítottak!
Az autósok hónapról hónapra abban reménykednek, hogy végre olcsóbb lesz a tankolás. Kedden ismét változik az üzemanyag ára Magyarországon.
Exkluzív interjú Szijjártó Péterrel a gazdasági növekedésről, a békéről és az energiabiztonságról
A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar–szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Vele beszélgettünk.
Telekom-leállás jön Bács-Kiskunban, több településen szünetel az internet és a TV
A Telekom oldalán figyelmeztette ügyfeleit arról, hogy lehetséges időszakos szolgáltatás kiesés lehet ezen a héten korszerűsítés miatt. A szünetről részletes tájékoztatás itt olvashat.
A zsűri szerint igazi sztár született, Bíró Csongor Vitéz bejutott a Megasztár élő show-jába!
A kecskeméti fiatal, Bíró Csongor Vitéz újabb hatalmas lépést tett álmai felé. A Megasztár 2025 versenyében sikeresen bejutott az élő show-ba, a zsűri pedig nem győzte dicsérni tehetségét és kisugárzását.
Hatalmas pénzmosó hálózatra csapott le a NAV, tizenhét embert állítottak elő
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megütötte a jackpotot. Egy óriási bűnszervezetre csaptak le, akik rengeteg pénzt csaltak ki taktikus ügyleteik segítségével. A hatóságoktól azonban megkapják a bűnözők méltó büntetésüket!
Lelkeket és érzelmeket köt össze Bahget Iskander legújabb fotókiállítása
Rendhagyó kiállításmegnyitót tartottak hétfő délután a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A CAMPUS épületében megtekinthető Bahget Iskander kiállítása, amely a Lélek-Hidak címet viseli. A kiállítás egyik legmeghatóbb képe egy 50 éves barátságot és megemlékezést ábrázol.
