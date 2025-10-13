Nem kell többé küzdeni a palackok rögzített kupakjával, leáll a Telekom

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hogyan változott a szemétszállítás októbertől, exkluzív interjút készítettünk Szijjártó Péterrel, illetve arról is írtunk, hogy hogyan használjuk helyesen a rögzített kupakokat a műanyag palackokon.

Így használd helyesen a rögzített kupakot a műanyag palackokon

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Így nem lesz útban ivás közben a rögzített kupak a műanyag palackon

Sokakat idegesít, hogy az ásványvizes üvegeken és műanyag palackokon mostanra rögzített kupakot használnak. Pedig, mint kiderült, a műanyag palackok átka valójában egy apró mozdulattal megszelídíthető.

Egy bevásárlás árából saját kocsija lehet, ez az üzlet megéri a kockázatot

Autót találni egy nagyobb bevásárlás áráért? Elsőre lehetetlennek tűnik, de van rá mód. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverésén most meglepően olcsón juthat használt autóhoz.

Ezekre kell figyelni októbertől a szemétszállítás kapcsán

Mennyi hulladék tehető a kukába? Hogyan változott a szemétszállítás októbertől? Kinek a felelőssége a törött edényzet cseréje? Többek között ezekre is választ adott dr. Balics István, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTkH) Nonprofit Kft. ügyvezetője a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Meglepő fordulat az üzemanyagárakban keddtől, sokan nem erre számítottak!

Az autósok hónapról hónapra abban reménykednek, hogy végre olcsóbb lesz a tankolás. Kedden ismét változik az üzemanyag ára Magyarországon.

Exkluzív interjú Szijjártó Péterrel a gazdasági növekedésről, a békéről és az energiabiztonságról

A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar–szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Vele beszélgettünk.

Telekom-leállás jön Bács-Kiskunban, több településen szünetel az internet és a TV

A Telekom oldalán figyelmeztette ügyfeleit arról, hogy lehetséges időszakos szolgáltatás kiesés lehet ezen a héten korszerűsítés miatt. A szünetről részletes tájékoztatás itt olvashat.

A zsűri szerint igazi sztár született, Bíró Csongor Vitéz bejutott a Megasztár élő show-jába!

A kecskeméti fiatal, Bíró Csongor Vitéz újabb hatalmas lépést tett álmai felé. A Megasztár 2025 versenyében sikeresen bejutott az élő show-ba, a zsűri pedig nem győzte dicsérni tehetségét és kisugárzását.