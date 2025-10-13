október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Trükkös megoldás

15 perce

Az ásványvizes cég elárulta a titkot, így nem lesz útban ivás közben a rögzített kupak – videó

Címkék#rögzített kupak#műanyag palack#palack

Sokakat idegesít, hogy az ásványvizes üvegeken és műanyag palackokon mostanra rögzített kupakot használnak. Pedig, mint kiderült, a műanyag palackok átka valójában egy apró mozdulattal megszelídíthető.

Orosz Fanni Flóra

Amióta bevezették a rögzített kupakot az ásványvizes és más műanyag palackokon, rengeteg fogyasztó panaszkodik: nehezebb inni belőle, útban van, beakad, és ha pohárba öntenénk, gyakran melléfolyik. 

rögzített kupakok a műanyag palackokon
Így használd helyesen a rögzített kupakot a műanyag palackokon
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Környezetbarát műanyag palackok

A rögzített kupakok bevezetésének célja nem az volt, hogy megnehezítsék az életünket, hanem éppen ellenkezőleg: hogy csökkentsék a műanyag hulladék mennyiségét

A szabályozás lényege, hogy a kupak ne váljon le a palackról, így együtt kerülhet az újrahasznosítási folyamatba, és ne váljon külön hulladékká. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a műanyag palackok fejlesztése folyamatos: a következő generációs palackok már biológiailag lebomló anyagból vagy bio műanyagból készülhetnek, ezzel is támogatva a fenntarthatóságot.

Megoldódott a bosszantó kupak-rejtély

A lajosmizsei Mizse Ásványvíz ügyvezető igazgatója egy Facebook-videóban mutatta meg, mi a titok: a kupakot letekerés után egyszerűen el kell fordítani a palack nyaka mentén, és így az oldalához rögzül, nem mozdul el, amikor iszunk vagy töltünk. Ennyi az egész – és máris nincs több bosszúság, sem kiborított ital.

A Mizse videójának hála most már mindenki tudhatja, hogyan használja helyesen az új kupakot: egy mozdulat az egész, és az ital élvezete ismét kényelmes lehet. Sok bosszúság után tehát kiderült, hogy nem is a kupak a hibás – csak mi nem tudtuk, hogyan kell „jól” letekerni.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu