A rögzített kupakok után újabb nagy változás jön a műanyag palackoknál

Az apró változtatások nagy hatással lehetnek a bolygóra. A műanyag palackgyártás új módszere a környezetbarát jövőt ígéri.

Kovács Alexandra

A műanyag palackok folyamatosan fejlődnek. A következő generáció már bioműanyagból vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, hogy csökkentsék a környezeti terhelést és támogassák a fenntartható fejlődést. Ezzel párhuzamosan a gyártók a palackok újrahasznosításának hatékonyságát is növelik, miközben megőrzik a termékbiztonságot és a fogyasztói kényelmet.

Műanyag palack újrahasznosítható anyagokból
A klasszikus műanyag palackok ideje leáldozóban van
Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Miért változnak a műanyag palackok?

Sok vásárló tapasztalhatta, hogy a palackok kupakjai egy ideje már rögzítve vannak az üveghez. Bár elsőre kényelmetlennek tűnhet, ez a lépés jelentősen csökkenti a műanyagszennyezést, hiszen a kupak így nem válik külön hulladékká, és a szelektív gyűjtés során együtt kerülhet az újrahasznosítási folyamatba.

Könnyebb, vékonyabb, mégis ellenálló

Az EgészségKalauz beszámolója szerint az italgyártók a csomagolóanyagok teljes átalakításán dolgoznak. Az új palackok vékonyabbak és könnyebbek, de a szállítás és mindennapi használat során is megőrzik a termék integritását. 

Emellett egyre nagyobb arányban alkalmaznak újrahasznosított műanyagot (rPET), célul tűzve ki, hogy 2030-ra a legtöbb palack jelentős részben újrahasznosított anyagból készüljön, támogatva ezzel a körforgásos gazdaságot.

Innovatív zárórendszerek

A vállalatok új típusú, intelligens zárószerkezeteket fejlesztenek, amelyek egyszerre biztosítják a termékbiztonságot, az ergonomikus használatot és az újrafelhasználhatóságot. Egyes zárók már bioműanyagból vagy biológiailag lebomló anyagokból készülnek, így a környezetre gyakorolt összhatás tovább csökken.

Mikroműanyag, a láthatatlan fenyegetés

A mikroműanyagok – 5 milliméternél kisebb műanyagrészecskék – mára a bolygó egyik legsúlyosabb környezeti problémájává váltak. Ezek a részecskék a talajban, vízben és akár az emberi szervezetben is felhalmozódnak, toxikus vegyületeket és baktériumokat hordozva. A mikroműanyagok elleni küzdelem nem csupán környezetvédelmi, hanem közegészségügyi feladat is.

Milyen anyagok váltják fel a hagyományos PET-et?

A jövő palackjai biológiailag lebomló és komposztálható anyagokból készülnek, például:

  • PLA-ból (politejsav),
  • vagy PHA-ból (polihidroxialkanoátok). 

Ezek növényi eredetűek – kukoricából, cukornádból vagy burgonyakeményítőből – és természetes körülmények között lebomlanak, nem hagyva maguk után mikroműanyagot. Bár a gyártásuk drágább, hosszú távon jelentős környezetvédelmi előnyt jelentenek.

A palackok útja az újrahasznosításban

A szelektív gyűjtés után a PET-palackokat megtisztítják, apró darabokra darálják, majd granulátumként új palackok vagy más termékek előállításához használják. Az újrahasznosított PET akár 60–70%-kal kisebb szén-dioxid-lábnyommal rendelkezik, mint az elsődleges műanyag, így a körforgásos gazdaság mind a hulladék, mind a karbonlábnyom csökkentését szolgálja.

Technológiai újítások a csomagolásban

A jövő palackjai intelligens funkciókkal is fel lesznek szerelve: a kutatók már dolgoznak olyan okoscímkéken, amelyek érzékelik a hőmérsékletet, jelzik, ha a palack sérült, vagy ha a benne lévő ital megromlott. Az adatalapú megoldások segíthetnek a gyártóknak abban, hogy pontosabban mérjék az anyagáramlást és csökkentsék a felesleges gyártást.

