1 órája
A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt, új célokat tűzött ki magának
Tíz év alatt szinte az egész országban megjelent a Mol kiskereskedelmi lánca, de külföldön is nagy népszerűségnek örvend. A Fresh Corner több mint 1300 helyszínen található a régióban, a Mol emiatt új célokat tűzött ki maga elé.
Tíz év alatt mintegy tíz országban jelent meg a Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner, a csoport pedig folyamatosan vizsgálja az új lehetőségeket.
Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak úgy fogalmazott: „A célunk egyértelmű: hogy a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon.”
Hozzátette, hogy az Adriára tartó utazások során legjobban a hot-dogok és a jegeskávék fogytak, míg a régióban a legjobban keresett kávék az espresso, a cappuccino és a latte.
Több mint 1300 Fresh Corner található a régióban
A Mol a teljes közép-kelet-európai régióban meghatározó szereplő, azonban a fogyasztó szokások országonként eltérőek, ehhez igazítják a kínálatot is. Elmondta azt is, hogy 2025 első felében Horvátországban mérték a legnagyobb forgalmat, őket követi Magyarország és Szlovákia a sorban. Míg az üzemanyag-vásárlásnál Magyarország áll az élen, Szlovákiát és Romániát megelőzve.
A cég kiskereskedelmi vezetője arról is tájékoztatott, hogy jelenleg több mint 1300 Fresh Corner működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon. A hazai töltőállomások pedig több mint 80 százalékán elérhető a Fresh Corner.
2024-ben a nem üzemanyag típusú vásárlások részaránya Magyarországon elérte a 40 százalékot, ami négy év alatt mintegy 5 százalékpontos növekedést jelent.
A vásárlók már nemcsak tankolásra, de gasztronómiai vagy kényelmi céllal is betérnek a Mol-töltőállomásokra, emiatt az elmúlt három évben 22 százalékkal nőtt a teljes kiskereskedelmi árrésük.
Tíz év alatt több mint 550 millió kávét és 200 millió hot-dogot adtak el kilenc országban összesen.
Az országban szinte bárhol találkozhatunk Fresh Cornerrel
Az első Fresh Corner 10 évvel ezelőtt Budapesten, a Mol Campustól nem messze, a Prielle Kornélia utcában nyílt meg, azóta már számos helyszínen is megjelent már.
A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyobb városok és autópályák mentén található, mint
- Budapest
- Szeged
- Győr
de jelen vannak egyetemeken, de a MÁV pályaudvarain és egyes bisztókocsijaiban is megtalálható a szolgáltatás.
Már nem csak a benzinben látja a jövőt a Mol
Korábban a Mol kijelentette, hogy a Shape Tomorrow stratégia részeként 2030-ig több mint 4 milliárd dollárt (több mint 1360 milliárd forint) költ fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására: ebbe illeszkedik a kiskereskedelmi hálózat bővítése is.
A jövő a töltőállomás újradefiniálásáról szól: egy olyan helyről, ahol az ügyfelek egyetlen megállással többféle szolgáltatást vehetnek igénybe – mondta Styaszny Endre.
Hozzátette, hogy a digitalizáció szintén kulcsszerepet kap: a Mol Move applikáció és a mögötte működő Data Lake-rendszer segítségével valós időben lehet látni, mely termékekre, szolgáltatásokra van igény – így gyorsan tud a cég reagálni a fogyasztói trendekre.
„Ennek a rendszernek ma már 5 millió aktív felhasználója van a régióban” – árulta el.
