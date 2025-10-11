A Mol már nem csak a benzinben látja a jövőt, új célokat tűzött ki magának

Tíz év alatt mintegy tíz országban jelent meg a Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner, a csoport pedig folyamatosan vizsgálja az új lehetőségeket.

Szinte mindenhol megtalálható a régióban a Mol Fresh Corner

Forrás: Facebook

Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak úgy fogalmazott: „A célunk egyértelmű: hogy a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon.”

Hozzátette, hogy az Adriára tartó utazások során legjobban a hot-dogok és a jegeskávék fogytak, míg a régióban a legjobban keresett kávék az espresso, a cappuccino és a latte.

Több mint 1300 Fresh Corner található a régióban

A Mol a teljes közép-kelet-európai régióban meghatározó szereplő, azonban a fogyasztó szokások országonként eltérőek, ehhez igazítják a kínálatot is. Elmondta azt is, hogy 2025 első felében Horvátországban mérték a legnagyobb forgalmat, őket követi Magyarország és Szlovákia a sorban. Míg az üzemanyag-vásárlásnál Magyarország áll az élen, Szlovákiát és Romániát megelőzve.

A cég kiskereskedelmi vezetője arról is tájékoztatott, hogy jelenleg több mint 1300 Fresh Corner működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon. A hazai töltőállomások pedig több mint 80 százalékán elérhető a Fresh Corner.

2024-ben a nem üzemanyag típusú vásárlások részaránya Magyarországon elérte a 40 százalékot, ami négy év alatt mintegy 5 százalékpontos növekedést jelent.

A vásárlók már nemcsak tankolásra, de gasztronómiai vagy kényelmi céllal is betérnek a Mol-töltőállomásokra, emiatt az elmúlt három évben 22 százalékkal nőtt a teljes kiskereskedelmi árrésük.

Tíz év alatt több mint 550 millió kávét és 200 millió hot-dogot adtak el kilenc országban összesen.

Az országban szinte bárhol találkozhatunk Fresh Cornerrel

Az első Fresh Corner 10 évvel ezelőtt Budapesten, a Mol Campustól nem messze, a Prielle Kornélia utcában nyílt meg, azóta már számos helyszínen is megjelent már.

A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyobb városok és autópályák mentén található, mint

Budapest

Szeged

Győr

de jelen vannak egyetemeken, de a MÁV pályaudvarain és egyes bisztókocsijaiban is megtalálható a szolgáltatás.