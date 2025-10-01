október 1., szerda

Malvin névnap

október 1., szerda
Téves információk jelentek meg a szemétszállításról, a minisztérium mindent tisztázott

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#Mohu#hulladékszállítás

A napokban hamis hírek terjedtek el az interneten a szemétszállításról. Erre reagálva közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium, hogy mi is pontosan az igazság a MOHU-val kapcsolatban.

Várkonyi Rozália

Téves értesülések jelentek meg a napokban a szemétszállítás rendjéről – hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden kiadott közleményében. A tárca határozottan cáfolta a sajtóban megjelent híreket, és hangsúlyozta: sem a háztartási hulladék elszállítása, sem a lomtalanítás rendje nem változik, így a lakosság továbbra is a megszokott módon veheti igénybe a szolgáltatást  MOHU-nál.

a mohu szemetet szállít
A hulladékszállítás és a lomtalanítás továbbra is a korábban megszokott rend szerint zajlik, az országos szolgáltatást a MOHU végzi
Fotó: MW-Archív

Nincs változás a MOHU-nál

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2023 júliusa óta országos szinten megújult a hulladékgazdálkodás rendszere. A feladatokat a Mol-csoporthoz tartozó MOHU látja el, amely a lakosságtól, intézményektől és vállalkozásoktól származó hulladék gyűjtéséért, szállításáért és előkezeléséért felel. Az átalakítás célja a rezsicsökkentés fenntartása mellett a szolgáltatás egységes és magas színvonalú biztosítása volt – tették hozzá.

A tárca hangsúlyozta: a vegyes hulladék gyűjtésére továbbra is a 2015 óta érvényben lévő jogszabályok vonatkoznak. A kommunális hulladék elszállítása a koncessziós szerződés keretében történik, ami garanciát jelent a családok egészségének megóvására és a környezet védelmére.

A sajtóhírekkel ellentétben a koncessziós társaságnak nincs jogköre bírság kiszabására – szögezte le a minisztérium. A hulladékszállítás szüneteltetésére pedig kizárólag rendkívül indokolt esetekben, például ha az edényzet építési törmelékkel van megtöltve, kerülhet sor – ahogyan az eddig is gyakorlat volt.

A minisztérium szerint a lakosság és az önkormányzatok számára nem várható olyan változás, amely a mindennapi élet zavartalanságát veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa a megbízható, folyamatos hulladékgazdálkodási szolgáltatást, ezzel is hozzájárulva a tiszta és egészséges lakókörnyezet fenntartásához – áll a közleményben.

