Érkezik a MOHU-roadshow, családi fesztiválra várják a kecskemétieket a hulladékudvarba

A szervezők célja, hogy megmutassák: a hulladékudvar nem egy szürke lerakóhely, hanem a fenntarthatóság egyik kulcspontja. Aki ezen a napon leadja a megjelölt hulladéktípusokat, garantált ajándékkal térhet haza, de a helyszíni játékok és aktivitások további meglepetéseket is tartogatnak. A gyerekek és felnőttek interaktív feladatok, kvízek, fotófal és kézműves workshopok révén ismerkedhetnek meg az újrahasznosítás lehetőségeivel, köszönhetően a MOHU családi fesztiváljának.

A MOHU családi fesztivált rendeznek Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter

Miért fontos kezdeményezés MOHU családi fesztivál?

A MOHU vállalása szerint 2035-re Magyarországnak el kell érnie, hogy a hulladék 65 százalékát újrahasznosítsuk, és mindössze 10 százalék kerüljön lerakóba. Ebben kulcsszerepük van a hulladékudvaroknak, hiszen itt válik lehetővé, hogy a különféle anyagokat külön gyűjtsük, előkezeljük, és végül új termékek készüljenek belőlük.

Országos MOHU-roadshow, kecskeméti állomással

A turné október 3-án Ceglédről indul, majd Szolnok és Kecskemét következik szombaton, ahol 10 és 14 óra között várják az érdeklődőket. A hónap során Tatabánya, Székesfehérvár, Békéscsaba, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Debrecen és Miskolc is csatlakozik a sorozathoz.

A MOHU honlapján bárki könnyedén rákereshet a hozzá legközelebbi hulladékudvar címére, nyitvatartási idejére, és arra is, hogy milyen hulladékokat fogadnak. Így a családi fesztiválra nemcsak élményekkel, hanem környezettudatos döntésekkel is készülhetünk.