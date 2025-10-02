Párhuzamosan halad a mohácsi Duna-híd és az új főút építése, így állnak most a munkálatok – videó

Jól haladnak az előkészületek a mohácsi Duna-hídnál, ahol hamarosan beemelik az első úgynevezett kéregpanelt – ez egy fontos mérföldkövet jelent a projektben – adta hírül a magyarepitok.hu. A munkálatok egyszerre több területen is zajlanak, a fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében valósul meg.

Jó ütemben halad a mohácsi Duna-híd építése

Forrás: magyarepitok.hu

A beruházás nemcsak a hídépítést foglalja magába, hanem jelentős útfejlesztéseket is az Alföld és a Dunántúl között. A Duna fölött egy 756 méter hosszú, négysávos, kerékpárúttal kiegészített híd épül. A híd három különálló szerkezetből áll majd, amelyek bár azonos rendszerűek, különböző hosszúságú áthidalásokat fednek le. A tervezés során figyeltek arra, hogy a fokozottan védett területekre ne kerüljenek tartóoszlopok.

Hova kerülnek a mohácsi Duna-híd támaszai?

A négy támaszhely az alábbiak szerint alakul.

Az 1-es és 2-es támasz a Duna bal partján, azaz az újmohácsi oldalon, az árterületen épül.

A 3-as támasz a Duna medrében készül, külön pillérként.

A 4-es támasz a jobb parton, Mohácson, a vasútállomás közelében.

Mi történik most a helyszínen?

A magyarepitok.hu cikke szerint Duna bal partján már felállították azokat a bakdarukat, amelyek a híd acélszerkezeteinek összeszereléséhez szükségesek. Az ide szállított acélelemek hegesztése és lakatosmunkái zajlanak, miközben a vasbeton tológerenda építése is jól halad. Ugyanitt, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi zagyfal.

A part mentén befejeződtek a szádfalazási munkák, majd ezekre épült rá a bárkahídfő és a bárkahíd, amely összeköttetést teremt a folyóban épülő 3-as támasz (mederpillér) munkaterületéhez. Márciusban ezen a ponton próbacölöp-fúrást is végeztek, amit sikeresen le is teszteltek. Ha megtörténik az első vasbeton kéregelem elhelyezése, akkor megkezdődhet a szerkezeti cölöpözés. is. Ez a lépés kulcsfontosságú a hídépítésben, és október elejére tervezik.

Mint írják, utoljára ilyen típusú kéregelemet Magyarországon a Pentele híd építésénél használtak, még 2007-ben.

Milyen munkálatok zajlanak a Duna jobb partján?

Az előbb említett vasbeton kéregelemeket a mohácsi szabadkikötőben szerelik össze, méghozzá úgy, hogy mindig az előző elem tetején dolgoznak. Ez biztosítja a a víz alatt elhelyezendő kéregelemeknek a pontos illeszkedését.