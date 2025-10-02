Párhuzamosan halad a mohácsi Duna-híd és az új főút építése, így állnak most a munkálatok – videó

október 2., csütörtök

A négysávos, kerékpárúttal kiegészített híd jelentősen javítja majd a helyi és környékbeli települések közlekedését, valamint a lakosok életminőségét is. A mohácsi Duna-híd hazánk jelenlegi legnagyobb építési beruházása. Így állnak most a munkálatok.

Jól haladnak az előkészületek a mohácsi Duna-hídnál, ahol hamarosan beemelik az első úgynevezett kéregpanelt – ez egy fontos mérföldkövet jelent a projektben – adta hírül a magyarepitok.hu. A munkálatok egyszerre több területen is zajlanak, a fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében valósul meg.

A beruházás nemcsak a hídépítést foglalja magába, hanem jelentős útfejlesztéseket is az Alföld és a Dunántúl között. A Duna fölött egy 756 méter hosszú, négysávos, kerékpárúttal kiegészített híd épül. A híd három különálló szerkezetből áll majd, amelyek bár azonos rendszerűek, különböző hosszúságú áthidalásokat fednek le. A tervezés során figyeltek arra, hogy a fokozottan védett területekre ne kerüljenek tartóoszlopok.

Hova kerülnek a mohácsi Duna-híd támaszai?

A négy támaszhely az alábbiak szerint alakul.

  • Az 1-es és 2-es támasz a Duna bal partján, azaz az újmohácsi oldalon, az árterületen épül.
  • A 3-as támasz a Duna medrében készül, külön pillérként.
  • A 4-es támasz a jobb parton, Mohácson, a vasútállomás közelében.

Mi történik most a helyszínen?

A magyarepitok.hu cikke szerint Duna bal partján már felállították azokat a bakdarukat, amelyek a híd acélszerkezeteinek összeszereléséhez szükségesek. Az ide szállított acélelemek hegesztése és lakatosmunkái zajlanak, miközben a vasbeton tológerenda építése is jól halad. Ugyanitt, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi zagyfal.

A part mentén befejeződtek a szádfalazási munkák, majd ezekre épült rá a bárkahídfő és a bárkahíd, amely összeköttetést teremt a folyóban épülő 3-as támasz (mederpillér) munkaterületéhez. Márciusban ezen a ponton próbacölöp-fúrást is végeztek, amit sikeresen le is teszteltek. Ha megtörténik az első vasbeton kéregelem elhelyezése, akkor megkezdődhet a szerkezeti cölöpözés. is. Ez a lépés kulcsfontosságú a hídépítésben, és október elejére tervezik.

Mint írják, utoljára ilyen típusú kéregelemet Magyarországon a Pentele híd építésénél használtak, még 2007-ben.

Milyen munkálatok zajlanak a Duna jobb partján?

Az előbb említett vasbeton kéregelemeket a mohácsi szabadkikötőben szerelik össze, méghozzá úgy, hogy mindig az előző elem tetején dolgoznak. Ez biztosítja a  a víz alatt elhelyezendő kéregelemeknek a pontos illeszkedését.

Július 28-án az első acélelemek is megérkeztek a jobb parti szerelőterületre, és azóta megkezdődött ezek összeállítása. Jelenleg már a második szakasz összeillesztésén dolgoznak.

Útépítések az Alföldtől a Dunántúlig

A hídépítéshez jelentős útfejlesztés is kapcsolódik. Az 51-es főút és az M6-os autópálya között közel 29 kilométer hosszan épül új főút. Ez a szakasz a Pécs–Mohács közötti 57-es út bővítésével és meghosszabbításával valósul meg.

Az alföldi oldalon, az 51-es út és Újmohács között teljesen új nyomvonal épül. Ezen a közel 20 kilométeres szakaszon már elkészült:

  • 8,8 kilométeren a humusz leszedése,
  • 2,9 kilométeren a töltésalapozás is.

Az ideiglenes építési utak és munkaterületek is elkészültek. Emellett folyamatban van az eredetileg kétsávos útszakasz négysávosra történő áttervezése, a minisztériumi előírások szerint.

A Duna jobb partján is új, 8,5 kilométer hosszú négysávos út épül, amely a hídtól indulva egészen az M6-os autópályáig vezet majd.

