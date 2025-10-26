Megvan, kiről nevezik el az új mohácsi Duna-hidat, a magyarokat ez nem érheti meglepetésként

Hargitai János képviselő a Világgazdaságnak elmondta, hogy az épülő új mohácsi Duna-hídra azért is lesz szükség, mert a szerbek a maguk gazdasági forgalmát Magyarországon keresztül akarják lebonyolítani, ezért Hercegszántónál nagy áteresztő képességű határátkelő épül, és az 51-es főút Baja és Mohács között kétszer két sávossá válik.

Az épülő mohácsi Duna-híd közlekedési és gazdasági szempontból is a legfontosabb beruházás Dél-Magyarországon

Forrás: vg.hu

A forgalom így a Hercegszántó–Szeged–Mohács–Pécs tengelyen juthat el Nyugat-Európába, elkerülve Budapestet és az M5-ös autópálya zsúfolt szakaszait. Ez a hálózat – ahogy a képviselő fogalmazott – „a vidéki nagykörút” része, mely Nyíregyházától Szegeden és Mohácson át Pécsig köti össze az ország déli és keleti gazdasági központjait.

A Pécs–Szeged közúti kapcsolat megerősödése pedig lehetővé teszi, hogy a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl gazdasága közvetlen kapcsolatba kerüljön, ami eddig hiányzott a magyar infrastruktúrából.

Dél-Magyarország legfontosabb beruházása

Hargitai János szerint jelenleg a mohácsi Duna-híd építése a dél-magyarországi logisztika legfontosabb beruházásává vált. A négysávos híd nemcsak a közlekedés, hanem gazdaság szempontjából is meghatározó jelentőségű lesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a híd megnyitásával az 51-es főút teherforgalmi szerepe radikálisan átalakul: az áruszállítás déli irányba terelődik, a Duna-híd a gazdasági gyorsforgalmi út egyik pillére lesz.

Hogy állnak a munkálatok?

Mint arról korábban beszámoltunk, a Duna bal partján már felállították azokat a bakdarukat, amelyek a híd acélszerkezeteinek összeszereléséhez szükségesek. Az ide szállított acélelemek hegesztése és lakatosmunkái zajlanak október elejétől, miközben a vasbeton tológerenda építése is jól halad. Ugyanitt, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi zagyfal.

Kiről kapja a nevét a mohácsi Duna-híd?

A névválasztás kérdésében Hargitai János úgy véli, nem lehet kétség: a híd II. Lajos király nevét kell, hogy viselje, így méltó emléket állíthatna annak az uralkodónak, aki a mohácsi csatában 1526. augusztus 29-én életét vesztette.

Éppen ezért az országgyűlési képviselő szerint „II. Lajos király-híd” elnevezés nem csupán történelmi gesztus lenne, hanem felidézné Mohács tragikus, de identitásképző múltját, és egyben közép-európai szimbólumként is értelmezhető, „hiszen II. Lajos cseh és magyar király volt, azaz az összefogás, a kulturális közelség és a határon átívelő együttműködés jelképe”.