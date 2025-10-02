Hamarosan mobil MR-berendezés segíti a betegellátást a kórházban, mutatjuk a fontos tudnivalókat

A Bajai Szent Rókus Kórház tájékoztatása szerint november 1-jétől mobil MR-berendezés áll majd a páciensek rendelkezésére az intézményben. A vizsgálatokra történő betegelőjegyzés 2025. október 1-jén, szerdán kezdődött.

Hamarosan mobil MR-berendezés segíti a betegellátást a kórházban

Fotó: Rab Rita

Jelentős beruházás az intézményben

A Bajai Szent Rókus Kórházban jelentős diagnosztikai fejlesztés valósul meg, a közeljövőben korszerű CT- és MR-berendezés kezdi meg működését az intézményben. A beruházás az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program része, összesen 30 darab CT-, és 11 darab MR-készülék beszerzésére kerül sor országosan 22,6 milliárd forint nemzeti költségvetési forrásból. A fejlesztések az Országos Kórházi Főigazgatóság koordinálásával valósulnak meg.

Hol kap helyet a mobil MR?

A munkálatok jelenleg is zajlanak, ugyanakkor a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében 2025. november 1-jétől mobil MR-készülék áll majd a páciensek rendelkezésére a kórház udvarán. A berendezés a Mozgásszervi Rehabilitáció (B épület) és a Gazdasági Hivatal (C épület) közötti úton kap helyet, így a betegek könnyen megközelíthetik majd a vizsgálatokra érkezve.

A vizsgálatok előtt a Mozgásszervi Rehabilitáció (B épület) Fizikoterápia bejáratnál történik a betegfelvétel.

Fontos tudnivalók

A beutaló köteles MR vizsgálatokra a beutaló szakrendelés foglalja az időpontot a Központi Betegelőjegyzésen keresztül.

Mivel november 1. szombatra esik, az első vizsgálati időpontok 2025. november 3-án, hétfőn lesznek elérhetők. A szakrendelés ezt követően hétköznapokon 8 és 12:00 óra között fogadja a pácienseket.

A mobil MR novemberi indulása és a szerdán elkezdődött betegelőjegyzés garantálja, hogy a vizsgálatok addig is folyamatosan elérhetők legyenek, míg a beruházás hosszú távon biztosítja a térség lakosságának a legkorszerűbb diagnosztikai ellátást – tette közzé az intézmény a honlapján.