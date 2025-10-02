október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Hamarosan mobil MR-berendezés segíti a betegellátást a kórházban, mutatjuk a fontos tudnivalókat

Címkék#beruházás#Bajai Szent Rókus Kórház#betegellátás

A betegelőjegyzés már szerdán elindult.

Rab Rita

A Bajai Szent Rókus Kórház tájékoztatása szerint november 1-jétől mobil MR-berendezés áll majd a páciensek rendelkezésére az intézményben. A vizsgálatokra történő betegelőjegyzés 2025. október 1-jén, szerdán kezdődött.

Jelentős beruházás a bajai kórházban
Hamarosan mobil MR-berendezés segíti a betegellátást a kórházban
Fotó: Rab Rita

Jelentős beruházás az intézményben

A Bajai Szent Rókus Kórházban jelentős diagnosztikai fejlesztés valósul meg, a közeljövőben korszerű CT- és MR-berendezés kezdi meg működését az intézményben. A beruházás az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program része, összesen 30 darab CT-, és 11 darab MR-készülék beszerzésére kerül sor országosan 22,6 milliárd forint nemzeti költségvetési forrásból. A fejlesztések az Országos Kórházi Főigazgatóság koordinálásával valósulnak meg.

Hol kap helyet a mobil MR?

A munkálatok jelenleg is zajlanak, ugyanakkor a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében 2025. november 1-jétől mobil MR-készülék áll majd a páciensek rendelkezésére a kórház udvarán. A berendezés a Mozgásszervi Rehabilitáció (B épület) és a Gazdasági Hivatal (C épület) közötti úton kap helyet, így a betegek könnyen megközelíthetik majd a vizsgálatokra érkezve. 

A vizsgálatok előtt a Mozgásszervi Rehabilitáció (B épület) Fizikoterápia bejáratnál történik a betegfelvétel.

Fontos tudnivalók

A beutaló köteles MR vizsgálatokra a beutaló szakrendelés foglalja az időpontot a Központi Betegelőjegyzésen keresztül.

Mivel november 1. szombatra esik, az első vizsgálati időpontok 2025. november 3-án, hétfőn lesznek elérhetők. A szakrendelés ezt követően hétköznapokon 8 és 12:00 óra között fogadja a pácienseket.

A mobil MR novemberi indulása és a szerdán elkezdődött betegelőjegyzés garantálja, hogy a vizsgálatok addig is folyamatosan elérhetők legyenek, míg a beruházás hosszú távon biztosítja a térség lakosságának a legkorszerűbb diagnosztikai ellátást – tette közzé az intézmény a honlapján.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu