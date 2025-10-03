Állva tapsolták és ünnepelték a város szeretett gyermekorvosát – fotók, videó

A miniszteri elismeréssel kitüntetett életműdíjas dr. Dénes Enikő a jánoshalmi általános iskolai évek után Budapesten a Knézich utcai Patrona Hungariae Római Katolikus Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait, ahol minden tanévet kitűnő eredménnyel zárt. 1963-ban nyert felvételt a Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. Az egyetemet 1969-ben „summa cum laude” minősítéssel fejezte be.

Miniszteri elismerést és életmű díjat kapott dr. Dénes Enikő gyermek-háziorvos

Fotó: Pozsgai Ákos

1969. október 1-jén kezdett el dolgozni a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermekosztályán, időközben 1973-ban szakvizsgát tett csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgát tett. 1975. október 1-jén kezdte meg tevékenységét körzeti gyermekorvosként Jánoshalmán.

„Munkáját a hivatásához illő alázattal és a hippokratészi eskü szó szerinti betartásával végzete. Pályafutása során több ezer gyermek életét, egészségét óvta meg. Gyógyító munkáját jellemzi, hogy ma már a valamikori betegek az unokáikat viszik hozzá az orvosi rendelésre. Rendszeresen részt vett a különböző hazai és külföldi orvosszakmai képzéseken, hogy tudását szinten tartva megismerje a legújabb orvosi eljárásokat és azokat munkája során alkalmazza” – hangzott el a doktornő szakmai életútját felsoroló méltatásban az Imre Zoltán Művelődési központban rendezett városi ünnepségen.

Képviselőként is rengeteget tett a városért

A gyógyító munka mellett közéleti tevékenysége során önkormányzati képviselőként, a jánoshalmi képviselő-testület egészségügyi bizottságának elnökeként igyekezett javítani a város egészségügyi ellátását.

A gyógyító munka és az egészségügy mellett szívügye Jánoshalma műemlékeinek, köztereinek védelme. Négy éves képviselői tiszteletdíját ajánlotta fel önrészként a város központi parkjának felújítására beadott pályázathoz.

2002-ben édesapja dr. Dénes Dániel jogász-ügyvéd emlékére, saját költségén restauráltatta a város főterén lévő Szentháromság szobrot, amely Jánoshalma egyik jelentős szakrális eleme. A városért végzett tevékenysége során rendszeresen szót emelt és kiállt a fák védelmében is.