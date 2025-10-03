1 órája
Állva tapsolták és ünnepelték a város szeretett gyermekorvosát – fotók, videó
Miniszteri elismerő oklevelet kapott dr. Dénes Enikő gyermek-háziorvos az egészségügy területén végzett öt évtizedes kimagasló szakmai tevékenységéért. A gyermekorvosnak dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár adta át a miniszteri elismerést, emellett az ünnepségen Jánoshalma életműdíjat is kapott Lengyel Endre polgármestertől.
A miniszteri elismeréssel kitüntetett életműdíjas dr. Dénes Enikő a jánoshalmi általános iskolai évek után Budapesten a Knézich utcai Patrona Hungariae Római Katolikus Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait, ahol minden tanévet kitűnő eredménnyel zárt. 1963-ban nyert felvételt a Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára. Az egyetemet 1969-ben „summa cum laude” minősítéssel fejezte be.
1969. október 1-jén kezdett el dolgozni a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermekosztályán, időközben 1973-ban szakvizsgát tett csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgát tett. 1975. október 1-jén kezdte meg tevékenységét körzeti gyermekorvosként Jánoshalmán.
„Munkáját a hivatásához illő alázattal és a hippokratészi eskü szó szerinti betartásával végzete. Pályafutása során több ezer gyermek életét, egészségét óvta meg. Gyógyító munkáját jellemzi, hogy ma már a valamikori betegek az unokáikat viszik hozzá az orvosi rendelésre. Rendszeresen részt vett a különböző hazai és külföldi orvosszakmai képzéseken, hogy tudását szinten tartva megismerje a legújabb orvosi eljárásokat és azokat munkája során alkalmazza” – hangzott el a doktornő szakmai életútját felsoroló méltatásban az Imre Zoltán Művelődési központban rendezett városi ünnepségen.
Képviselőként is rengeteget tett a városért
A gyógyító munka mellett közéleti tevékenysége során önkormányzati képviselőként, a jánoshalmi képviselő-testület egészségügyi bizottságának elnökeként igyekezett javítani a város egészségügyi ellátását.
A gyógyító munka és az egészségügy mellett szívügye Jánoshalma műemlékeinek, köztereinek védelme. Négy éves képviselői tiszteletdíját ajánlotta fel önrészként a város központi parkjának felújítására beadott pályázathoz.
2002-ben édesapja dr. Dénes Dániel jogász-ügyvéd emlékére, saját költségén restauráltatta a város főterén lévő Szentháromság szobrot, amely Jánoshalma egyik jelentős szakrális eleme. A városért végzett tevékenysége során rendszeresen szót emelt és kiállt a fák védelmében is.
Közjogi méltóságok és polgármesterek köszöntötték
A városi ünnepségen a 1990-es évek óta regnáló összes polgármester, köztük Szakál Lajos, Kiss György, Rapcsák András, Czeller Zoltán volt polgármester, Lengyel Endre hivatalban lévő polgármester, Bányai Gábor kormánybiztos, a térség fideszes egyéni országgyűlési képviselője és Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára köszöntötte a gyermek-háziorvost.
A jánoshalmi közélet szereplői a hivatali kapcsolatukon túl valamennyien a doktornőhöz fűződő személyes családi történeteiket is megosztották köszöntőjükben.
Gyógyító tevékenysége, a legkisebbekért végzett munkája Isten szolgálata volt
– fogalmazott Szakál Lajos, a rendszerváltás után első szabad önkormányzati választáson megválasztott polgármester.
Gyerekként az ön higgadt, de határozott jelenléte türelme, kedvessége segített át a betegségeken. Hálával és köszönettel tartozunk, hogy ötven éven keresztül magas szakmai színvonalon alázatosan türelemmel végezte gyógyító munkáját
– mondta Lengyel Endre hivatalban lévő polgármester.
Nemcsak gyógyított, hanem bátorított és mindig volt egy jó szava a kis páciensekhez és a szülőkhöz, amikor a legnagyobb szükségük volt rá. A jánoshalmiak többségének nemcsak orvosa, hanem egy biztos pont is az életében, sokam családtagként szeretik a doktornőt
– fogalmazott Bányai Gábor a doktornőnek mondott köszöntőjében.
Ötgyermekes apukaként tudom, hogy egy jó háziorvos aranyat ér. Ötven év a beteg gyerekek, a város és a nemzet szolgálatában elismerésre méltó teljesítmény
– hangoztatta dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki szerint Dr. Dénes Enikő gyermek-háziorvos hivatása és életpályája megtestesíti azt, amit II. János Pál pápa mondott: „A hit és az ész a szárny, amivel az ember a Jóistenhez felemelkedik.”
Miniszteri elismerés és Jánoshalma Városi Életműdíj
Az ünnepségen dr. Takács Péter államtitkár adta át dr. Pintér Sándor belügyminiszter elismerő oklevelét a doktornőnek az egészségügy területén végzett öt évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül.
Lengyel Endre polgármester a város lakosságáért, elsősorban a gyerekekért és a városi egészségügyben végzett ötven éves áldozatos, kiemelkedően eredményes orvosi munkája elismeréséül „Jánoshalma Városi Életmű” kitüntető címet adományozott dr. Dénes Enikőnek.
A városi ünnepség műsorában közreműködött Juhászné Zelei Judit zongoraművész, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Kovács Andrea mesterpedagógus, a Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, az iskola tanulója, Bódi Dorina Csipkerózsika című balettelőadásával, valamint Somogyi Szilárd Nádasdy Kálmán-díjas színész.
