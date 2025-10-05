2 órája
Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat – fotók
Szombaton ismét megtelt élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Csongrádi úti tangazdasága, ahol hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 11. Mezgé Pikniket, amely az évek során igazi családi ünneppé nőtte ki magát. A Mezgé Piknikre több száz látogató érkezett. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a színes programokat, a finom falatokat, a természet és az állatok közelségét.
A mezőgazdaság, az állatok, a lovaglás, a gasztronómia és a szórakozás köré épülő Mezgé Pikniken a látogatók testközelből ismerhették meg a vidéki élet szépségeit. A rendezők minden évben új meglepetésekkel is készülnek, így idén is bőven volt felfedeznivaló. A látogatókat traktoros felvonulás és verseny, futóverseny, kutyás futás, kutyaszépségverseny, rodeóbika, istállókiállítás, állatsimogató, kóstolóval egybekötött gasztropiac és a tanulók által készített termékek bemutatója és vására várta.
Mezgé Piknik, ahol a mezőgazdasági szakmákat népszerűsítették
A Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanárainak és diákjainak összefogásával megvalósult Mezgé Piknik célja nem csupán a szórakozás, hiszen a szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mezőgazdasági szakmákat közelebb hozzák a fiatalokhoz és a családokhoz. A programok szervezésében több mint százan dolgoztak. Tanárok, diákok és segítők egyaránt kivették részüket abból, hogy a nap emlékezetes maradjon.
A természet közelsége: öröm gyereknek, megnyugvás szülőnek
De hogy mi a Mezgé Piknik töretlen népszerűségének titka? Erről az iskola igazgatóját, Rózsa Pált kérdeztük.
– Intézményünk egyik legfontosabb küldetése, hogy visszavezessük a családokat, főként a gyerekeket a természethez és az állatokhoz. Ez a kapcsolat velünk született igény, mégis a modern életmód egyre inkább eltávolít ettől bennünket – mondta az igazgató.
– Aki kilátogat a Mezgé Piknikre, láthatja, mekkora öröm a gyerekeknek, hogy megsimogathatják a malacokat, nyuszikat, lovakat, kecskéket, bárányokat. Hogy futkározhatnak a szabadban, felmászhatnak a szalmabálákból készült állatszobrokra, vagy éppen kipróbálhatják a lovaglást. A szülők felelőssége, hogy mindezt megmutassák a gyermekeiknek. Akik eljöttek, pontosan tudják, milyen fontos, hogy ezek az élmények ne maradjanak ki a gyerekkorból – tette hozzá.
A 11. Mezgé Piknik FélegyházánFotók: Vajda Piroska
Rajzverseny az állatokért és a környezetért
A piknikhez idén is kapcsolódott a már hagyományos rajzverseny, amelyre általános iskolás gyerekek nevezhettek három témában:
- társam a ló,
- kedvenc háziállatom,
- óvjuk a környezetet.
A beérkezett több száz alkotásból egy „istállókiállítást” rendeztek be, amelyet a látogatók is megtekinthettek. A verseny győztesének osztálya egy különleges jutalomban részesült: egy egész napot tölthetnek el a tangazdaságban, újra átélve a piknik legszebb pillanatait.
A Mezgé Piknik újfent bebizonyította, hogy a természet és az állatok közelsége, a valódi élmények és a közösségi együttlét nemcsak értékesek, de pótolhatatlanok is, különösen a mai rohanó világban – hangsúlyozta Rózsa Pál igazgató.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Jótékonysági futás a gyermekosztályért, a kórház főigazgatója is sportcipőt húzott – fotók, videó
Irány a tenger! Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza, Bács-Kiskun megye is sokat profitálhat