Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat – fotók

A mezőgazdaság, az állatok, a lovaglás, a gasztronómia és a szórakozás köré épülő Mezgé Pikniken a látogatók testközelből ismerhették meg a vidéki élet szépségeit. A rendezők minden évben új meglepetésekkel is készülnek, így idén is bőven volt felfedeznivaló. A látogatókat traktoros felvonulás és verseny, futóverseny, kutyás futás, kutyaszépségverseny, rodeóbika, istállókiállítás, állatsimogató, kóstolóval egybekötött gasztropiac és a tanulók által készített termékek bemutatója és vására várta.

A Mezgé Piknik 11. alkalommal várta az érdeklődőket Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

Mezgé Piknik, ahol a mezőgazdasági szakmákat népszerűsítették

A Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanárainak és diákjainak összefogásával megvalósult Mezgé Piknik célja nem csupán a szórakozás, hiszen a szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mezőgazdasági szakmákat közelebb hozzák a fiatalokhoz és a családokhoz. A programok szervezésében több mint százan dolgoztak. Tanárok, diákok és segítők egyaránt kivették részüket abból, hogy a nap emlékezetes maradjon.

A természet közelsége: öröm gyereknek, megnyugvás szülőnek

De hogy mi a Mezgé Piknik töretlen népszerűségének titka? Erről az iskola igazgatóját, Rózsa Pált kérdeztük.

– Intézményünk egyik legfontosabb küldetése, hogy visszavezessük a családokat, főként a gyerekeket a természethez és az állatokhoz. Ez a kapcsolat velünk született igény, mégis a modern életmód egyre inkább eltávolít ettől bennünket – mondta az igazgató.

– Aki kilátogat a Mezgé Piknikre, láthatja, mekkora öröm a gyerekeknek, hogy megsimogathatják a malacokat, nyuszikat, lovakat, kecskéket, bárányokat. Hogy futkározhatnak a szabadban, felmászhatnak a szalmabálákból készült állatszobrokra, vagy éppen kipróbálhatják a lovaglást. A szülők felelőssége, hogy mindezt megmutassák a gyermekeiknek. Akik eljöttek, pontosan tudják, milyen fontos, hogy ezek az élmények ne maradjanak ki a gyerekkorból – tette hozzá.