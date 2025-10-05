október 5., vasárnap

Mezőgazdaság

2 órája

Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat – fotók

Címkék#Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum#program#Mezgé Piknik#háziállat

Szombaton ismét megtelt élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Csongrádi úti tangazdasága, ahol hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 11. Mezgé Pikniket, amely az évek során igazi családi ünneppé nőtte ki magát. A Mezgé Piknikre több száz látogató érkezett. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a színes programokat, a finom falatokat, a természet és az állatok közelségét.

Vajda Piroska

A mezőgazdaság, az állatok, a lovaglás, a gasztronómia és a szórakozás köré épülő Mezgé Pikniken a látogatók testközelből ismerhették meg a vidéki élet szépségeit. A rendezők minden évben új meglepetésekkel is készülnek, így idén is bőven volt felfedeznivaló. A látogatókat traktoros felvonulás és verseny, futóverseny, kutyás futás, kutyaszépségverseny, rodeóbika, istállókiállítás, állatsimogató, kóstolóval egybekötött gasztropiac és a tanulók által készített termékek bemutatója és vására várta.

a mezgé pikniken két kisgyerek szórakozik
A Mezgé Piknik 11. alkalommal várta az érdeklődőket Kiskunfélegyházán
Fotó: Vajda Piroska

Mezgé Piknik, ahol a mezőgazdasági szakmákat népszerűsítették

A Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanárainak és diákjainak összefogásával megvalósult Mezgé Piknik célja nem csupán a szórakozás, hiszen a szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mezőgazdasági szakmákat közelebb hozzák a fiatalokhoz és a családokhoz. A programok szervezésében több mint százan dolgoztak. Tanárok, diákok és segítők egyaránt kivették részüket abból, hogy a nap emlékezetes maradjon.

A természet közelsége: öröm gyereknek, megnyugvás szülőnek

De hogy mi a Mezgé Piknik töretlen népszerűségének titka? Erről az iskola igazgatóját, Rózsa Pált kérdeztük.

– Intézményünk egyik legfontosabb küldetése, hogy visszavezessük a családokat, főként a gyerekeket a természethez és az állatokhoz. Ez a kapcsolat velünk született igény, mégis a modern életmód egyre inkább eltávolít ettől bennünket – mondta az igazgató.

– Aki kilátogat a Mezgé Piknikre, láthatja, mekkora öröm a gyerekeknek, hogy megsimogathatják a malacokat, nyuszikat, lovakat, kecskéket, bárányokat. Hogy futkározhatnak a szabadban, felmászhatnak a szalmabálákból készült állatszobrokra, vagy éppen kipróbálhatják a lovaglást. A szülők felelőssége, hogy mindezt megmutassák a gyermekeiknek. Akik eljöttek, pontosan tudják, milyen fontos, hogy ezek az élmények ne maradjanak ki a gyerekkorból – tette hozzá.

A 11. Mezgé Piknik Félegyházán

Fotók: Vajda Piroska

Rajzverseny az állatokért és a környezetért

A piknikhez idén is kapcsolódott a már hagyományos rajzverseny, amelyre általános iskolás gyerekek nevezhettek három témában:

  • társam a ló,
  • kedvenc háziállatom,
  • óvjuk a környezetet.

A beérkezett több száz alkotásból egy „istállókiállítást” rendeztek be, amelyet a látogatók is megtekinthettek. A verseny győztesének osztálya egy különleges jutalomban részesült: egy egész napot tölthetnek el a tangazdaságban, újra átélve a piknik legszebb pillanatait.

A Mezgé Piknik újfent bebizonyította, hogy a természet és az állatok közelsége, a valódi élmények és a közösségi együttlét nemcsak értékesek, de pótolhatatlanok is, különösen a mai rohanó világban – hangsúlyozta Rózsa Pál igazgató.

