Vidéki hangulat, traktoros verseny és gasztrokülönlegességek a félegyházi Mezgé Pikniken

A Mezgé Piknik célja nem csupán a szórakozás, hiszen a szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mezőgazdasági szakmákat közelebb hozzák a fiatalokhoz és a családokhoz.

Idén is megrendezik a Mezgé Pikniket

Fotó: Vajda Piroska

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola lovas-, gasztro- és családi napján a látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a mezőgazdaság világával, miközben változatos programok, finom falatok és egy igazi vidéki hangulat vár minden korosztályt az iskola Csongrádi úti tangazdaságában. És ahogy azt már a látogatók megszokhatták, évről-évre új programokkal is készülnek a szervezők.

A délelőtt 9 órakor kezdődő Mezgé Pikniken a látogatók betekintést nyerhetnek az intézmény sokrétű szakmai tevékenységébe, megismerhetik a tanulók munkáját, valamint részt vehetnek színes és tartalmas programokon.

Milyen programok lesznek idén a Mezgé Pikniken?

A gasztronómiai kínálatból idén sem maradhat ki a szürkemarha pörkölt és a MEZGÉ Burger, de további finomságok is várják az érdeklődőket.

Programok:

traktoros felvonulás és verseny

futóverseny

kutyás futás

kolbászkereső verseny kutyáknak

kutyaszépségverseny

rodeó bemutató

istálló kiállítás

állatsimogató

gasztropiac kóstolóval

tanulók által készített termékek bemutatója és vására.