3 órája
Vidéki hangulat, traktoros verseny és gasztrokülönlegességek a félegyházi Mezgé Pikniken
Október első szombatján ismét megtelik élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola tangazdasága. Az iskola tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Mezgé Pikniket, amely mára igazi közösségi ünneppé nőte ki magát.
A Mezgé Piknik célja nem csupán a szórakozás, hiszen a szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mezőgazdasági szakmákat közelebb hozzák a fiatalokhoz és a családokhoz.
A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola lovas-, gasztro- és családi napján a látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a mezőgazdaság világával, miközben változatos programok, finom falatok és egy igazi vidéki hangulat vár minden korosztályt az iskola Csongrádi úti tangazdaságában. És ahogy azt már a látogatók megszokhatták, évről-évre új programokkal is készülnek a szervezők.
A délelőtt 9 órakor kezdődő Mezgé Pikniken a látogatók betekintést nyerhetnek az intézmény sokrétű szakmai tevékenységébe, megismerhetik a tanulók munkáját, valamint részt vehetnek színes és tartalmas programokon.
Milyen programok lesznek idén a Mezgé Pikniken?
A gasztronómiai kínálatból idén sem maradhat ki a szürkemarha pörkölt és a MEZGÉ Burger, de további finomságok is várják az érdeklődőket.
Programok:
- traktoros felvonulás és verseny
- futóverseny
- kutyás futás
- kolbászkereső verseny kutyáknak
- kutyaszépségverseny
- rodeó bemutató
- istálló kiállítás
- állatsimogató
- gasztropiac kóstolóval
- tanulók által készített termékek bemutatója és vására.
