3 órája

Vidéki hangulat, traktoros verseny és gasztrokülönlegességek a félegyházi Mezgé Pikniken

Október első szombatján ismét megtelik élettel a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakközépiskola tangazdasága. Az iskola tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Mezgé Pikniket, amely mára igazi közösségi ünneppé nőte ki magát.

Vajda Piroska

A Mezgé Piknik célja nem csupán a szórakozás, hiszen a szervezők minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mezőgazdasági szakmákat közelebb hozzák a fiatalokhoz és a családokhoz. 

Tavalyi Mezgé Piknik fotója.
Idén is megrendezik a Mezgé Pikniket
Fotó: Vajda Piroska

A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola lovas-, gasztro- és családi napján a látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a mezőgazdaság világával, miközben változatos programok, finom falatok és egy igazi vidéki hangulat vár minden korosztályt az iskola Csongrádi úti tangazdaságában. És ahogy azt már a látogatók megszokhatták, évről-évre új programokkal is készülnek a szervezők. 

A délelőtt 9 órakor kezdődő Mezgé Pikniken a látogatók betekintést nyerhetnek az intézmény sokrétű szakmai tevékenységébe, megismerhetik a tanulók munkáját, valamint részt vehetnek színes és tartalmas programokon.

Milyen programok lesznek idén a Mezgé Pikniken?

A gasztronómiai kínálatból idén sem maradhat ki a szürkemarha pörkölt és a MEZGÉ Burger, de további finomságok is várják az érdeklődőket.

Programok:

  • traktoros felvonulás és verseny
  • futóverseny
  • kutyás futás
  • kolbászkereső verseny kutyáknak
  • kutyaszépségverseny
  • rodeó bemutató
  • istálló kiállítás
  • állatsimogató
  • gasztropiac kóstolóval 
  • tanulók által készített termékek bemutatója és vására.

