Zölden ragyogó tűzgömb szelte át az eget, Bács-Kiskunból is látható volt a különleges jelenség

Az éjjeli égbolton hétfőre virradóan ismét látványos égi jelenség tűnt fel: egy zölden izzó tűzgömb suhant végig a délkeleti horizonton – számolt be róla az Időkép. A meteor helyi idő szerint 1 óra 27 perckor ragyogott fel, és nem maradt rejtve az Időkép webkamerái előtt sem: a felvételeken egy fényes, zöld színben tündöklő égi objektum látható, amint gyorsan átszeli az eget, majd néhány pillanattal később elhalványul.

Zölden izzó meteor szelte át az éjjeli eget

Fotó: Péter-Szabó László / Forrás: idokep.hu

A tűzgömböt Bács-Kiskun vármegyében is több helyről észlelték, a kiskunhalasi és a tiszakécskei webkamera is rögzítette a látványos jelenséget. A felvételeken jól kivehető, ahogy a meteor zöldes fénysávot húz maga után, mielőtt eltűnik a horizonton.

Több meteorraj is aktív most az égen

Az Időkép meteorológusai szerint október közepén több meteorraj is aktív, így nem kizárt, hogy az elkövetkező napokban újabb hasonló tűzgömbök tűnnek fel az éjszakai égbolton.

A Déli Tauridák (STA) jelenleg is a legérdekesebbek közé tartoznak – ez a raj szeptember végétől november közepéig szórja a Föld légkörébe az apró por- és kőszemcséket, melyek gyakran lassú mozgású, látványos tűzgömbökként izzanak fel.

Emellett már az Orionidák (ORI) is egyre aktívabbak: ezek a híres Halley-üstökös törmelékéből származnak, és október végén érik el maximumukat.

A hétfő hajnali, zöld fényű meteor nagy valószínűséggel a Déli Tauridákhoz tartozhatott, de az sem kizárt, hogy az Orionidák első hírnökeit láthattuk.

Nem ez volt az első égi csoda idén

Ahogy korábban is megírtuk, október elején is egy fényes tűzgömb ragyogta be az eget, amelyet szintén Bács-Kiskunból, Kiskunhalasról is megfigyelhettek. Akkor este 22 óra 14 perckor izzott fel a meteor, és országszerte sokan látták a különleges jelenséget.

Úgy tűnik, az őszi égbolt idén sem szűkölködik csodákban. Érdemes továbbra is az eget kémlelni, hiszen a következő hetekben is bármikor feltűnhet egy újabb látványos tűzgömb.