október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látványos

1 órája

Fényes tűzgömb ragyogta be az eget, országszerte sokan látták a különleges jelenséget

Címkék#ég#meteor#tűzgömb

Látványos tűzgömb ragyogta be péntek este az eget. A meteor Bács-Kiskunból is jól látszott, Kiskunhalason is rögzítették.

Maksa Balázs

Péntek este különleges égi látványosságban lehetett része azoknak, akik éppen az eget figyelték: egy fényes tűzgömb ragyogta be a horizontot néhány másodpercre. A meteor 22 óra 14 perckor izzott fel a légkörben, és az ország több pontjáról is észlelni lehetett, köztük Bács-Kiskun vármegyéből is.

kiskunhalason is látták a meteort
A meteor Bács-Kiskunból is jól látszott, Kiskunhalason is rögzítették
Fotó: Idokep.hu

Kiskunhalason is rögzítették a meteort

Az Időkép beszámolója szerint Kiskunhalason egy webkamera is rögzítette a jelenséget, amely látványos fénysávot húzott maga után, mielőtt eltűnt volna a horizonton. A meteorológusok szerint a tűzgömb valószínűleg Magyarország keleti része felett lépett a légkörbe, és ott izzott fel a hatalmas sebességgel haladó meteor.

Nem ez volt az első ilyen égi jelenség idén

Idén Bács-Kiskun felett már többször is elhúzott hasonló tűzgömb, többek között Kiskunhalason és Kiskőrösön is láthatták a szerencsések az égi jelenséget.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu