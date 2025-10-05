1 órája
Fényes tűzgömb ragyogta be az eget, országszerte sokan látták a különleges jelenséget
Látványos tűzgömb ragyogta be péntek este az eget. A meteor Bács-Kiskunból is jól látszott, Kiskunhalason is rögzítették.
Péntek este különleges égi látványosságban lehetett része azoknak, akik éppen az eget figyelték: egy fényes tűzgömb ragyogta be a horizontot néhány másodpercre. A meteor 22 óra 14 perckor izzott fel a légkörben, és az ország több pontjáról is észlelni lehetett, köztük Bács-Kiskun vármegyéből is.
Kiskunhalason is rögzítették a meteort
Az Időkép beszámolója szerint Kiskunhalason egy webkamera is rögzítette a jelenséget, amely látványos fénysávot húzott maga után, mielőtt eltűnt volna a horizonton. A meteorológusok szerint a tűzgömb valószínűleg Magyarország keleti része felett lépett a légkörbe, és ott izzott fel a hatalmas sebességgel haladó meteor.
Nem ez volt az első ilyen égi jelenség idén
Idén Bács-Kiskun felett már többször is elhúzott hasonló tűzgömb, többek között Kiskunhalason és Kiskőrösön is láthatták a szerencsések az égi jelenséget.
