Okosnak hitte magát az AI, de a magyar kommentelők nevetve javították ki

Manapság már egyre több mindenre alkalmas a mesterséges intelligencia. Segít a munkában, tanácsot ad, sőt, már képeket is elemez. Csakhogy most egy retró tárgyon csúnyán elbukott. A magyar Facebook-felhasználók pedig egy emberként javították ki.

Mesterséges intelligencia: ez a kép kifogott rajta. Forrás: Facebook

Tévedett a mesterséges intelligencia?

Egy közösségi oldalon bukkant fel a fenti fotó, amin egy régi, mára ritkaságnak számító szerkezet látható. Kíváncsiságból megmutatták a képet a mesterséges intelligenciának is, hogy azonosítsa. Az AI gondolkodott, majd közölte, szerinte a tárgy

egy házi készítésű kukoricapörkölő vagy

gesztenyepörkölő lehet.

Csakhogy a válasz finoman szólva sem volt helytálló.

Mesterséges intelligencia: alulmaradt a kommentelőkkel szemben

A kommentelők azonnal felismerték, miről van szó.

Ez bizony egy fatüzelésű disznóperzselő! Még apám is ilyennel dolgozott

– írta az egyik hozzászóló.

Emlékeket idézett fel a kép

Többen is megosztották emlékeiket: a perzselő az ötvenes–hetvenes években elengedhetetlen eszköze volt a disznóvágásoknak, a bőrös ételeknek pedig egészen más ízt adott, mint a modern gázos változat.

A magyarok tehát pontosan tudták, mit látnak a képen – a mesterséges intelligencia viszont nem. Az eset jól mutatja, hogy bár az AI gyorsan fejlődik, a hagyományos tárgyak és vidéki élet eszközei továbbra is kifognak rajta.