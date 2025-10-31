1 órája
Okosnak hitte magát az AI, de a magyar kommentelők nevetve javították ki
Az AI sok mindenre jó lehet, de most úgy tűnik, megtalálták a gyenge pontját. A mesterséges intelligencia elbukott egy olyan retró tárgy azonosításán, amit a magyarok nagy része felismer.
Manapság már egyre több mindenre alkalmas a mesterséges intelligencia. Segít a munkában, tanácsot ad, sőt, már képeket is elemez. Csakhogy most egy retró tárgyon csúnyán elbukott. A magyar Facebook-felhasználók pedig egy emberként javították ki.
Tévedett a mesterséges intelligencia?
Egy közösségi oldalon bukkant fel a fenti fotó, amin egy régi, mára ritkaságnak számító szerkezet látható. Kíváncsiságból megmutatták a képet a mesterséges intelligenciának is, hogy azonosítsa. Az AI gondolkodott, majd közölte, szerinte a tárgy
- egy házi készítésű kukoricapörkölő vagy
- gesztenyepörkölő lehet.
Csakhogy a válasz finoman szólva sem volt helytálló.
Mesterséges intelligencia: alulmaradt a kommentelőkkel szemben
A kommentelők azonnal felismerték, miről van szó.
Ez bizony egy fatüzelésű disznóperzselő! Még apám is ilyennel dolgozott
– írta az egyik hozzászóló.
Emlékeket idézett fel a kép
Többen is megosztották emlékeiket: a perzselő az ötvenes–hetvenes években elengedhetetlen eszköze volt a disznóvágásoknak, a bőrös ételeknek pedig egészen más ízt adott, mint a modern gázos változat.
A magyarok tehát pontosan tudták, mit látnak a képen – a mesterséges intelligencia viszont nem. Az eset jól mutatja, hogy bár az AI gyorsan fejlődik, a hagyományos tárgyak és vidéki élet eszközei továbbra is kifognak rajta.
