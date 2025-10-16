Mesterséges intelligencia nélkül nincs versenyelőny – ezt a halasi vállalkozók is pontosan érzik – fotók

Kiskunhalason, a Csipke Hotel különterme adott helyet az IT-biztonság és mesterséges intelligencia című workshopnak. A résztvevők négy előadás keretében hallhattak arról, hogy a mesterségesintelligencia-asszisztens bevetésével hogyan csökkenthetők a vállalkozás adminisztratív terhei, milyen versenyelőnyökkel jár a használata, illetve mely biztonsági megoldások szükségesek vállalkozásuk informatikai támadások elleni védelméhez.

Az IT-biztonság és a mesterséges intelligencia témakörében juthattak hasznos tudnivalókhoz a vállalkozók

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A kamara segítséget nyújtott mesterséges intelligencia kapcsán

A résztvevő vállalkozások vezetőit dr. Vas Edit, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kiskunhalasi kirendeltségének vezetője köszöntötte. Kiemelte, egy újabb hasznos fórumot biztosítanak partnereiknek, egy olyan témakörben, mely ma már elengedhetetlen a versenyképességhez.

A mesterséges intelligencia és az IT-biztonság ma már kikerülhetetlen, aki nem használja, nagyságrendekkel lemarad versenytársaitól.

Kiskunhalason is számos rendezvényt tartottak már ezekhez kapcsolódóan, ez a mostani workshop is azt a cél szolgálja, hogy a vállalkozások minél szélesebb információkhoz jussanak, újabb ismereteket szerezzenek, hogy biztonságban tudhassák vállalkozásukat, adataikat és hatékonyabban működjenek.

A fizikai védelem nem elég

Az első előadást Bardócz Gyula, a MaxValor Hungary, Heimdal képviselet kereskedelmi vezetője tartotta meg az IT-biztonság a mesterséges intelligencia korában címmel. Áttekintést adott a legújabb IT biztonsági trendekről, hogyan alkalmazzák a hackerek és a biztonsági gyártók a mesterséges intelligenciát, számba vették az elmúlt időszak leghíresebb zsarolóvírus támadásait, valamint azok tanulságait.

Hangsúlyozta: az a tapasztalat, hogy a cégek nem feltétlenül gondolják át, hogy miért fontos az IT-biztonság. A fizikai vagyont mindig megfelelőképpen védik, de a digitális adatokra még kevésbé ügyelnek. Bele sem gondolnak, mit kockáztatnak azzal, hogyha ezzel nem foglalkoznak. Előadása során rámutatott: milyen következményei lehetnek egy kibertámadásnak, milyen veszélyforrások leselkednek a mindennapokban a vállalkozásokra, még a legkisebbekre is. Megoldást nyújtott arra, hogyan lehet megelőzni a bajt.