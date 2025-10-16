3 órája
Mesterséges intelligencia nélkül nincs versenyelőny – ezt a halasi vállalkozók is pontosan érzik – fotók
Gyakorlatorientált segítséget kaptak a kiskunhalasi és környékbeli vállalkozók a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szerdai workshopján. Ezúttal az IT-biztonság és a mesterséges intelligencia témakörében juthattak hasznos, mindennapokban is fontos tudnivalókhoz.
Kiskunhalason, a Csipke Hotel különterme adott helyet az IT-biztonság és mesterséges intelligencia című workshopnak. A résztvevők négy előadás keretében hallhattak arról, hogy a mesterségesintelligencia-asszisztens bevetésével hogyan csökkenthetők a vállalkozás adminisztratív terhei, milyen versenyelőnyökkel jár a használata, illetve mely biztonsági megoldások szükségesek vállalkozásuk informatikai támadások elleni védelméhez.
A kamara segítséget nyújtott mesterséges intelligencia kapcsán
A résztvevő vállalkozások vezetőit dr. Vas Edit, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kiskunhalasi kirendeltségének vezetője köszöntötte. Kiemelte, egy újabb hasznos fórumot biztosítanak partnereiknek, egy olyan témakörben, mely ma már elengedhetetlen a versenyképességhez.
A mesterséges intelligencia és az IT-biztonság ma már kikerülhetetlen, aki nem használja, nagyságrendekkel lemarad versenytársaitól.
Kiskunhalason is számos rendezvényt tartottak már ezekhez kapcsolódóan, ez a mostani workshop is azt a cél szolgálja, hogy a vállalkozások minél szélesebb információkhoz jussanak, újabb ismereteket szerezzenek, hogy biztonságban tudhassák vállalkozásukat, adataikat és hatékonyabban működjenek.
A fizikai védelem nem elég
Az első előadást Bardócz Gyula, a MaxValor Hungary, Heimdal képviselet kereskedelmi vezetője tartotta meg az IT-biztonság a mesterséges intelligencia korában címmel. Áttekintést adott a legújabb IT biztonsági trendekről, hogyan alkalmazzák a hackerek és a biztonsági gyártók a mesterséges intelligenciát, számba vették az elmúlt időszak leghíresebb zsarolóvírus támadásait, valamint azok tanulságait.
Hangsúlyozta: az a tapasztalat, hogy a cégek nem feltétlenül gondolják át, hogy miért fontos az IT-biztonság. A fizikai vagyont mindig megfelelőképpen védik, de a digitális adatokra még kevésbé ügyelnek. Bele sem gondolnak, mit kockáztatnak azzal, hogyha ezzel nem foglalkoznak. Előadása során rámutatott: milyen következményei lehetnek egy kibertámadásnak, milyen veszélyforrások leselkednek a mindennapokban a vállalkozásokra, még a legkisebbekre is. Megoldást nyújtott arra, hogyan lehet megelőzni a bajt.
A Copilot előnyeiről is szóltak
Kósa Balázs, az ALEF Distribution HU Kft. Microsoft rendszermérnöke Microsoft Copilot mint mesterségesintelligencia-asszisztens címmel tartotta meg előadását. A szakember arról szólt, hogy a Microsoft ökoszisztémába hogyan fér bele a saját AI motorja, a Copilot. Miben különbözik a többitől, a ChatGPT-től vagy éppen a Gemini-tól.
A fizetős Copilot nagy előnye többek között az, hogy az adatok nem kerülnek ki egy publikus felhőbe, így a cég adatai biztonságban tudhatók.
A workshopon volt még két előadás. Nagy Balázs, az ALEF Distribution HU Kft. középvállalati partner managere Cisco Meraki előadásában bemutatta azokat az innovatív kis- és középvállalati hálózati megoldásokat, amelyek segítségével a hálózati infrastruktúra egyszerűen és megbízhatóan működik. Pácsonyi Róbert, az ALEF Distribution HU Kft. Microsoft Team vezetője a Microsoft 365 Copilot címmel a mesterséges intelligencia értékteremtő képességeit foglalta össze.
Ez a jövő, nem lehet mellette elmenni
A rendezvényen számos vállalkozó hallgatta meg az előadásokat. Mayer Rita egyéni vállalkozó, veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó elmondta: látja és érzi, mindenképpen foglalkozni kell a mesterséges intelligenciával, mert ez a jövő. De fontos, hogy okosan használjuk, mert csak akkor válhat előnyünkre. Azért jött el a rendezvényre, hogy segítséget kapjon a megfelelő kérdezési technikához, és bővebb ismeretekre tegyen szert a témában.
Jamrik Márta egyéni vállalkozó, Fun Languages Hungary Nyelvoktató Kft. cégvezetője úgy véli, az AI, a mesterséges intelligencia az egyik legfontosabb dolog, amivel vállalkozóként foglalkozni kell, mert aki lemarad, az kimarad. Nagyon sok jó tulajdonsága mellett azonban nagyon-nagyon sok veszélyt is lát benne, és emiatt szólította meg ez a workshop.
