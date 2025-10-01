A magyar népmesék varázslatos világába hív a különleges kunszállási meseösvény – fotók, videó

Az új meseösvény lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek és felnőttek egyaránt elmerüljenek a magyar népmesék varázslatos világában. A nyolc tematikus állomáson játékos feladatok, kézzel készült diorámák, és szépen illusztrált mesetérképek várják az óvodásokat, iskolásokat, családokat, és kiránduló csoportokat.

Egyedülálló közösségi összefogással valósult meg a meseösvény

Fotó: Horváth Péter

Ünnepélyes átadó a magyar népmese napján

A meseút ünnepélyes átadóját a magyar népmese napján, kedden tartották Kunszálláson. A Kackiás Folkszínház gyermekelőadása után Almási Roland Márk a népmese napi, Kedvenc Népmesém című rajzverseny helyezettjeinek adta át az önkormányzat díjait, és ezt követte a meseút átadója. A mesés ösvényről Maksa Balázs és Horváthné Gellért Emőke Anna, a Mosolyvár Óvoda vezetője beszélt a jelenlévőknek.

Honnan jött az ötlet?

A meseösvény ötletgazdája Horváthné Gellért Emőke Anna, aki egy korábbi noszvaji szakmai kiránduláson találkozott először hasonló meseúttal. Az utat Józsa Katalin, az Ifjúsági Otthon volt vezető közművelődési szakembere szervezte, akinek évek óta célja a helyi jó gyakorlatok megismertetése a szakmával.

A különleges út meseládikói Kunszállás nyolc pontján találhatóak, melyet az átadó után végigjártak a szülők és gyerekek egy mesebeli vándorlegény vezetésével. A vándorlegény bőrébe a Magyar Színház és a Karinthy Színház színpadain is játszó Krémer Máté bújt, és vezette végig a vendégeket az állomásokon, Krémerné Mácsai Ágnes segítségével.

Közösségi összefogással született meg a meseösvény

A projekt megvalósítása példaértékű közösségi munkával zajlott. A ládákat Cseri István és Fülöp Sándor készítették, Parázsó Viktória – aki szülőként is kötődik az óvodához – festette ki őket, és a diorámák megalkotása is az ő keze munkáját dicséri. A mesetérképtartó dobozok festését Latki Fanni végezte. A nyomtatott mesetérképet és prospektust Maksa Balázs segítségével készítették el.

Kunszállás meseládái és állomásai

A projekt közösségi munkában zajlott: az óvoda és bölcsőde dolgozói csapatokat alkotva készítették el az egyes ládák szövegezését és a kapcsolódó feladatokat. Ahhoz, hogy az elképzelés valóra váljon, hatalmas segítséget nyújtott Kunszállás Község Önkormányzata, Almási Roland Márk polgármester, Nagyné Bata Zsóka Faluházvezető és Nemcsokné Tarjányi Erzsébet. A meséket Bartucz Odett, Horváthné Gellért Emőke Anna, Oláh Mónika, Szabó Csilla, Eörsiné Deák Ilona, Mihálovics Kitti és Balog Pálné jegyezte le.