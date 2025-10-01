október 1., szerda

Biztonságos közlekedés

Komoly büntetés járhat érte, ha így használod a nappali menetfényt!

A KRESZ szerint tilos, mégis sokan figyelmen kívül hagyják. A nappali menetfény miatt húzós bírságot is kiszabhat a rendőr.

Bátori Attila

Sok autós nem is gondol bele, milyen veszélyt jelent, ha rosszul használja a nappali menetfényt. Bár az újabb autók többsége már automatikusan kapcsolja, az utakon gyakran látni olyan járműveket, amelyeknél csak az egyik első lámpa ég. 

A rendőr bírságot is kiszabhat, ha nem megfelelő a nappali menetfény
A menetfény miatt bírság is járhat. Forrás: MW-archív

Új évszak, új körülmények az utakon

Ősszel a csapadék miatt csúszósabbá válnak az utak, és a látási viszonyok is romlanak. Füredi András közlekedési szakértő, a kecskeméti Füredi Autósiskola igazgatója szerint fontos, hogy felkészítsük autónkat a megváltozott viszonyokra, és a sofőr is az időjárási körülményeknek megfelelően válassza meg vezetési stílusát. Kiemelte, ködben és csapadékos időben ügyelni kell arra, melyik lámpa világít. 

A menetfény-szabályok betartása akár életeket is menthet

A megfelelő világítás kulcsfontosságú a biztonságos közlekedésben. A police.hu szerint számos karambol elkerülhető lenne, ha a sofőrök korlátozott látási viszonyok között mindig a kötelező tompított fényszórót használnák. A nappali menetfény ugyanis csak előrefelé ad fényt, így a jármű hátulról szinte észrevétlen maradhat. A KRESZ szerint ez nemcsak szabálytalan, hanem balesetveszélyes is – összegezte a delmagyar.hu.

Hogyan kell használni a nappali menetfényt?

A KRESZ 44. § egyértelműen kimondja: éjszaka és rossz látási viszonyok között kötelező a megfelelő világítás. Lakott területen kívül pedig még nappal is használni kell a nappali menetfényt vagy a tompított fényszórót. Ennek hiánya nemcsak veszélyes, hanem komoly pénzbírságot is vonhat maga után. Ha a nappali menetfényt csak egy fényszóró biztosítja, akkor a rendőr több tízezer forint büntetést szabhat ki arra, akinek autója csak fél szemmel világít. 

Mitől romlik a nappali menetfény?

A szakemberek arra is figyelmeztetnek: indulás előtt mindig ellenőrizzük a világítóberendezéseket. A menetfényizzók fényereje évek alatt gyengül, és ha kiégnek, azonnal cserélni kell őket. A szennyeződés, a sár és a rossz karbantartás szintén rontja a menetfény lámpa hatékonyságát.

