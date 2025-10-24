A helyi hős neve tovább él: az összefogás szimbóluma a megújult bugaci közösségi színtér – fotók, videó

A település életében különleges mérföldkő a mostani nap – hangzott el az avatón. A megújult és kibővített közösségi tér a helyi összefogás, a kultúra és a közösség erejét szimbolizálja. Az 1958-ban épült kultúrház, ma Mendel Gáspár Közösségi Színtér csaknem 160 millió forintos uniós támogatásból újult meg.

Fotó: Bús Csaba

A Mendel Gáspár Közösségi színtér névadója

Szabó László polgármester beszédében felidézte, miért éppen Mendel Gáspárról nevezték el a korábban Petőfi Sándor nevét viselő művelődési házat. Mint mondta, a névváltoztatásról a helyiek javaslatára döntött a képviselő-testület, hogy így tisztelegjenek a település egyik legnagyobb formálója előtt.

– Minden közösségnek megvannak a maga hősei és példaképei. Bugac számára ilyen volt Mendel Gáspár néptanító és népgyógyító, aki 1889-től 1922-ig szolgálta a bugaciakat – mondta a polgármester. – Küldetésének tekintette, hogy a nehéz sorsú gyermekeknek megmutassa a tudás és a kultúra világát.

Emellett gyógyítóként is segítette az embereket: a gyógynövények kiváló ismerőjeként sokak életét mentette meg.

Mindezek alapján méltán viseli nevét ez a ház – tette hozzá Szabó László. Majd így folytatta: Ez a művelődési ház 1958 óta szolgálja a bugaci embereket. Azóta generációk nőttek itt fel, ennek a háznak a falai között élték meg az első fellépéseiket, szavalatukat, táncukat, ünnepeltek, próbáltak, vagy egyszerűen csak együtt voltak. Ez az épület nem csupán események színhelye, hanem összeköt közösségeket, generációkat.

A szabadság üzenete

A polgármester az 1956-os forradalom hőseire is emlékezett, akik életüket áldozták a szabadságért. Mint fogalmazott, a szabadság mindannyiunk számára mást jelent. Mi, akik már készen kaptuk a szabadságot, hajlamosak vagyunk természetesnek venni, pedig a szabadság adja az erőt a mindennapi építkezéshez – hangsúlyozta. – Ahogy a szabadság szárnyakat ad a gondolatnak, úgy adott erőt a közösségi színtér megújításához is. Beszéde végén kiemelte: Az igazi munka most kezdődik – újra meg kell tölteni a termeket élettel, hanggal, fénnyel. Vissza kell hozni a gyermekek nevetését, a felnőttek gondolatait és az idősek bölcsességét.