Minden tizedik magyar nőt érint a mellrák, ezeket a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni
Október a mellrák hónapja, amikor országszerte kampányok hívják fel a figyelmet a megelőzés és az önvizsgálat fontosságára. Aki tisztában van a mellrák tüneteivel, önvizsgálattal és rendszeres szűréssel segítheti a korai felismerést, ami életet menthet.
A Mellrákinfo Egyesület 2015 óta segíti a betegséggel küzdőket és tájékoztatja számos módon a társadalmat. Magyarországon évente közel 9500 új mellrák esetet diagnosztizálnak, vagyis minden tizedik nő érintett a betegségben. Bár a statisztika ijesztő, van remény: a mellrák korai felismerésével és időben megkezdett kezelésével a gyógyulási esélyek is megnőnek. Az orvosok és civil szervezetek közös célja, hogy minél több nő fordítson időt az önvizsgálatra, ismerje meg a mellrák tüneteit, valamint éljen az ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével.
Mik a mellrák tünetei?
A mellrák sokáig tünetmentes lehet, ezért is kulcsfontosságú a rendszeres önvizsgálat. Az Amerikai Rák Társaság ajánlása szerint az alábbi tünetek mind figyelmeztető jelek lehetnek:
- valamelyik mell vagy egy részének duzzanata,
- bőrirritáció vagy narancshéj-szerű elváltozás,
- fájdalom jelentkezése a mellben,
- a mellbimbó befelé fordulása vagy érzékenysége,
- a mell bőrének vagy a mellbimbónak a kivörösödése, megvastagodása,
- mellbimbó váladékozása (anyatejet kivéve),
- csomó tapintása a hónaljban.
Amennyiben a felsorolt tünetek bármelyike észlelhető, nem szabad halogatni az orvos felkeresését. A gyors diagnózis életet menthet.
Az önvizsgálat életeket menthet
Az időben felfedezett mellrák esetén az 5 éves túlélési arány eléri a 95 százalékot.
Ezért minden nő számára ajánlott havonta egyszer önvizsgálatot végezni. A legjobb időpont a menstruációt követő ötödik nap, menopauza után pedig érdemes a hónap egy fix napját kijelölni.
Az önvizsgálat néhány percet vesz igénybe: célszerű tükör előtt, jó fényviszonyok mellett elvégezni. Figyelni kell a mellek alakjára, méretére, a bimbók állapotára, majd a mellszövet átvizsgálására. A rendszeres önellenőrzés segíthet a gyanús változások időben történő felismerésében.
Lelki támogatás: közösség a nehéz időkben
A betegség nemcsak testileg, hanem lelkileg is megterhelő. A Mellrákinfo Egyesület ezért hozta létre zárt Facebook-csoportját, ahol az érintettek biztonságos közegben oszthatják meg tapasztalataikat, kérhetnek tanácsot és támogatást. Ez a közösség olyan erőt adhat a betegeknek és hozzátartozóknak, amely segít átvészelni a kezelésekkel járó nehéz időszakot.
Digitális segítség: BreastTest applikáció
A modern technológia is segíthet a prevencióban. A BreastTest nevű okostelefonos applikáció emlékeztetőt küld a havi önvizsgálat elvégzésére, valós fotókkal mutatja be a helyes módszert, és lehetőséget ad a gyanús elváltozások rögzítésére. Az alkalmazást a Magyar Onkológiai Társaság és a Magyar Rákellenes Liga is ajánlja, letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból.
A mellrák megelőzése és korai felismerése mindannyiunk közös felelőssége. Érdemes havonta néhány percet szánni az önvizsgálatra, és rendszeresen részt venni a szűrővizsgálatokon. Előfordulhat, hogy éppen ez a rövid idő és odafigyelés menti meg az életet, erre hívta fel a figyelmet nemrég Nagy Adri, kecskeméti énekesnő is.
