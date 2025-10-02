Minden tizedik magyar nőt érint a mellrák, ezeket a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni

október 2., csütörtök

Október a mellrák hónapja, amikor országszerte kampányok hívják fel a figyelmet a megelőzés és az önvizsgálat fontosságára. Aki tisztában van a mellrák tüneteivel, önvizsgálattal és rendszeres szűréssel segítheti a korai felismerést, ami életet menthet.

Orosz Fanni Flóra

A Mellrákinfo Egyesület 2015 óta segíti a betegséggel küzdőket és tájékoztatja számos módon a társadalmat. Magyarországon évente közel 9500 új mellrák esetet diagnosztizálnak, vagyis minden tizedik nő érintett a betegségben. Bár a statisztika ijesztő, van remény: a mellrák korai felismerésével és időben megkezdett kezelésével a gyógyulási esélyek is megnőnek. Az orvosok és civil szervezetek közös célja, hogy minél több nő fordítson időt az önvizsgálatra, ismerje meg a mellrák tüneteit, valamint éljen az ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével.

A mellrák tünetei: életmentő lehet a korai felismerés
A mellrák tünetei: életmentő lehet a korai felismerés
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Mik a mellrák tünetei?

A mellrák sokáig tünetmentes lehet, ezért is kulcsfontosságú a rendszeres önvizsgálat. Az Amerikai Rák Társaság ajánlása szerint az alábbi tünetek mind figyelmeztető jelek lehetnek:

  • valamelyik mell vagy egy részének duzzanata,
  • bőrirritáció vagy narancshéj-szerű elváltozás,
  • fájdalom jelentkezése a mellben,
  • a mellbimbó befelé fordulása vagy érzékenysége,
  • a mell bőrének vagy a mellbimbónak a kivörösödése, megvastagodása,
  • mellbimbó váladékozása (anyatejet kivéve),
  • csomó tapintása a hónaljban.

Amennyiben a felsorolt tünetek bármelyike észlelhető, nem szabad halogatni az orvos felkeresését. A gyors diagnózis életet menthet.

Az önvizsgálat életeket menthet

Az időben felfedezett mellrák esetén az 5 éves túlélési arány eléri a 95 százalékot. 

Ezért minden nő számára ajánlott havonta egyszer önvizsgálatot végezni. A legjobb időpont a menstruációt követő ötödik nap, menopauza után pedig érdemes a hónap egy fix napját kijelölni.

Az önvizsgálat néhány percet vesz igénybe: célszerű tükör előtt, jó fényviszonyok mellett elvégezni. Figyelni kell a mellek alakjára, méretére, a bimbók állapotára, majd a mellszövet átvizsgálására. A rendszeres önellenőrzés segíthet a gyanús változások időben történő felismerésében.

Lelki támogatás: közösség a nehéz időkben

A betegség nemcsak testileg, hanem lelkileg is megterhelő. A Mellrákinfo Egyesület ezért hozta létre zárt Facebook-csoportját, ahol az érintettek biztonságos közegben oszthatják meg tapasztalataikat, kérhetnek tanácsot és támogatást. Ez a közösség olyan erőt adhat a betegeknek és hozzátartozóknak, amely segít átvészelni a kezelésekkel járó nehéz időszakot.

Digitális segítség: BreastTest applikáció

A modern technológia is segíthet a prevencióban. A BreastTest nevű okostelefonos applikáció emlékeztetőt küld a havi önvizsgálat elvégzésére, valós fotókkal mutatja be a helyes módszert, és lehetőséget ad a gyanús elváltozások rögzítésére. Az alkalmazást a Magyar Onkológiai Társaság és a Magyar Rákellenes Liga is ajánlja, letölthető az App Store-ból és a Google Play Áruházból.

A mellrák megelőzése és korai felismerése mindannyiunk közös felelőssége. Érdemes havonta néhány percet szánni az önvizsgálatra, és rendszeresen részt venni a szűrővizsgálatokon. Előfordulhat, hogy éppen ez a rövid idő és odafigyelés menti meg az életet, erre hívta fel a figyelmet nemrég Nagy Adri, kecskeméti énekesnő is.

