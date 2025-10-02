Minden tizedik magyar nőt érint a mellrák, ezeket a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni

A Mellrákinfo Egyesület 2015 óta segíti a betegséggel küzdőket és tájékoztatja számos módon a társadalmat. Magyarországon évente közel 9500 új mellrák esetet diagnosztizálnak, vagyis minden tizedik nő érintett a betegségben. Bár a statisztika ijesztő, van remény: a mellrák korai felismerésével és időben megkezdett kezelésével a gyógyulási esélyek is megnőnek. Az orvosok és civil szervezetek közös célja, hogy minél több nő fordítson időt az önvizsgálatra, ismerje meg a mellrák tüneteit, valamint éljen az ingyenes szűrővizsgálatok lehetőségével.

A mellrák tünetei: életmentő lehet a korai felismerés

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Mik a mellrák tünetei?

A mellrák sokáig tünetmentes lehet, ezért is kulcsfontosságú a rendszeres önvizsgálat. Az Amerikai Rák Társaság ajánlása szerint az alábbi tünetek mind figyelmeztető jelek lehetnek:

valamelyik mell vagy egy részének duzzanata,

bőrirritáció vagy narancshéj-szerű elváltozás,

fájdalom jelentkezése a mellben,

a mellbimbó befelé fordulása vagy érzékenysége,

a mell bőrének vagy a mellbimbónak a kivörösödése, megvastagodása,

mellbimbó váladékozása (anyatejet kivéve),

csomó tapintása a hónaljban.

Amennyiben a felsorolt tünetek bármelyike észlelhető, nem szabad halogatni az orvos felkeresését. A gyors diagnózis életet menthet.

Az önvizsgálat életeket menthet

Az időben felfedezett mellrák esetén az 5 éves túlélési arány eléri a 95 százalékot.

Ezért minden nő számára ajánlott havonta egyszer önvizsgálatot végezni. A legjobb időpont a menstruációt követő ötödik nap, menopauza után pedig érdemes a hónap egy fix napját kijelölni.

Az önvizsgálat néhány percet vesz igénybe: célszerű tükör előtt, jó fényviszonyok mellett elvégezni. Figyelni kell a mellek alakjára, méretére, a bimbók állapotára, majd a mellszövet átvizsgálására. A rendszeres önellenőrzés segíthet a gyanús változások időben történő felismerésében.

Lelki támogatás: közösség a nehéz időkben

A betegség nemcsak testileg, hanem lelkileg is megterhelő. A Mellrákinfo Egyesület ezért hozta létre zárt Facebook-csoportját, ahol az érintettek biztonságos közegben oszthatják meg tapasztalataikat, kérhetnek tanácsot és támogatást. Ez a közösség olyan erőt adhat a betegeknek és hozzátartozóknak, amely segít átvészelni a kezelésekkel járó nehéz időszakot.