Kecskemét összefogott a mellrák ellen, megható sétán üzentek a gyógyulás reményéről – fotók, videó

Kecskemét lakosai összegyűltek egy közös sétára a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés, és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja jegyében. A rendezvény kedden fél ötkor kezdődött, a Hírös Agóra előtt gyűltek össze a résztvevők, ahonnan a könyvtár felé sétáltak tovább.

Október 21-én közös séta zajlott a mellrák elleni küzdelem jegyében

Fotó: Brockmeyer Sophie

Személyes történet a mellrákról

A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét jövőre ünnepli 35. születésnapját. Vargáné Kósik Ágnes az egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt.

A vezető elmondta, hogy csapatuk azon dolgozik, hogy támogassák a mellrákkal érintetteket és segítsék őket a gyógyulás útján. Elmesélte, hogy 2023 augusztusában vette észre a rák jeleit, majd átesett a műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is.

Saját tapasztalata is megerősítette abban, mennyire fontos a támogatás a gyógyulás felé vezető úton. A szervezet célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a betegség korai felismerésének jelentőségére.