Kecskemét összefogott a mellrák ellen, megható sétán üzentek a gyógyulás reményéről – fotók, videó
Nagyon fontos, hogy egy ilyen súlyos betegségben senki se maradjon egyedül. A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét a mellrákban szenvedőknek segít nap mint nap, hogy legyen kihez fordulnia a betegeknek.
Kecskemét lakosai összegyűltek egy közös sétára a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés, és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja jegyében. A rendezvény kedden fél ötkor kezdődött, a Hírös Agóra előtt gyűltek össze a résztvevők, ahonnan a könyvtár felé sétáltak tovább.
Személyes történet a mellrákról
A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét jövőre ünnepli 35. születésnapját. Vargáné Kósik Ágnes az egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt.
A vezető elmondta, hogy csapatuk azon dolgozik, hogy támogassák a mellrákkal érintetteket és segítsék őket a gyógyulás útján. Elmesélte, hogy 2023 augusztusában vette észre a rák jeleit, majd átesett a műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is.
Saját tapasztalata is megerősítette abban, mennyire fontos a támogatás a gyógyulás felé vezető úton. A szervezet célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a betegség korai felismerésének jelentőségére.
Közös séta a mellrák elleni küzdelem jegyébenFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Összefogás
Engert Jakabné alpolgármester asszony kiemelte az egyesület célkitűzésének nemességét, és kitartást kívánt az összegyűlteknek.
Ez a séta nem csak a megtett méterekről szól, hanem az összefogásról és a támogatásról is
– emelte ki alpolgármester asszony.
Dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház igazgatója elmondta, hogy sok, nagyon pozitív változás van már a kezelések metódusában, hiszen ma már nem folyamodnak rögtön a legdrasztikusabb megoldáshoz a mellrák gyógyításában.
Fontos tudnivalók!
Ezután következett dr. Boda Éva, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkológiai központjának főorvosa, belgyógyászat és klinikai onkológia szakorvosának előadása.
Elmondta, hogy Magyarországon azért gyakoribb a mellrák előfordulása, mert:
- többen dohányoznak és fogyasztanak alkoholt,
- kritikusan kevés mennyiségben fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget,
- több embernél fordul elő túlsúly, elhízás,
- gyakori a mozgásszegény életmód,
- országunkban magas a légszennyezés,
- nem annyira elterjedt a HPV-oltás.
A mellrák kialakulásának kockázata az életkor mellett más tényezőkkel is összefügg. Ilyen a genetika, a női ágon kimutatott mellrák-mutáció, a hormonpótló kezelés klimax tüneteinek enyhítésére, ha valaki nem szül, és ha valakinek 12 éves kor előtt kezdődött el a menstruációja.
