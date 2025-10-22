október 22., szerda

Kecskemét összefogott a mellrák ellen, megható sétán üzentek a gyógyulás reményéről – fotók, videó

Nagyon fontos, hogy egy ilyen súlyos betegségben senki se maradjon egyedül. A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét a mellrákban szenvedőknek segít nap mint nap, hogy legyen kihez fordulnia a betegeknek.

Brockmeyer Sophie Isabella

Kecskemét lakosai összegyűltek egy közös sétára a mellrák elleni küzdelem, a megelőzés, és a betegek támogatásának nemzetközi hónapja jegyében. A rendezvény kedden fél ötkor kezdődött, a Hírös Agóra előtt gyűltek össze a résztvevők, ahonnan a könyvtár felé sétáltak tovább.

A mellrák elleni küzdelem jegyében sétáltak Kecskeméten
Október 21-én közös séta zajlott a mellrák elleni küzdelem jegyében
Fotó: Brockmeyer Sophie

Személyes történet a mellrákról

A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét jövőre ünnepli 35. születésnapját. Vargáné Kósik Ágnes az egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt. 

A vezető elmondta, hogy csapatuk azon dolgozik, hogy támogassák a mellrákkal érintetteket és segítsék őket a gyógyulás útján. Elmesélte, hogy 2023 augusztusában vette észre a rák jeleit, majd átesett a műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is. 

Saját tapasztalata is megerősítette abban, mennyire fontos a támogatás a gyógyulás felé vezető úton. A szervezet célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a betegség korai felismerésének jelentőségére.

Közös séta a mellrák elleni küzdelem jegyében

Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella

Összefogás

Engert Jakabné alpolgármester asszony kiemelte az egyesület célkitűzésének nemességét, és kitartást kívánt az összegyűlteknek.  

Ez a séta nem csak a megtett méterekről szól, hanem az összefogásról és a támogatásról is

– emelte ki alpolgármester asszony.

Dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház igazgatója elmondta, hogy sok, nagyon pozitív változás van már a kezelések metódusában, hiszen ma már nem folyamodnak rögtön a legdrasztikusabb megoldáshoz a mellrák gyógyításában.

Fontos tudnivalók!

Ezután következett dr. Boda Éva, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkológiai központjának főorvosa, belgyógyászat és klinikai onkológia szakorvosának előadása. 

Elmondta, hogy Magyarországon azért gyakoribb a mellrák előfordulása, mert:

  • többen dohányoznak és fogyasztanak alkoholt,
  • kritikusan kevés mennyiségben fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget,
  • több embernél fordul elő túlsúly, elhízás,
  • gyakori a mozgásszegény életmód,
  • országunkban magas a légszennyezés,
  • nem annyira elterjedt a HPV-oltás.

A mellrák kialakulásának kockázata az életkor mellett más tényezőkkel is összefügg. Ilyen a genetika, a női ágon kimutatott mellrák-mutáció, a hormonpótló kezelés klimax tüneteinek enyhítésére, ha valaki nem szül, és ha valakinek 12 éves kor előtt kezdődött el a menstruációja.

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

