Minden lépés számít, sétával kampányolnak a mellrák megelőzéséért

Az akcióval a mellrákszűrés és a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet. Csoportosan sétálnak, hogy feltűnjenek a bajaiaknak és az átutazóknak. Az érdeklődőket a Bácskai Kultúrpalotába várják háromnegyed 4-re, ahonnan a Déri kertbe sétálnak majd át. A rendezvényen dr. Zöld László Csabáné tanácsnok mond köszöntőt, majd az ünnepi műsor következik. Ezt követően elültetik az életet szimbolizáló fát és elkezdődik a közös életre hívó séta. Ruhájukra tűzött rózsaszín szalaggal, kezükben rózsaszín lufikkal sétál át a menet az erre az alkalomra rózsaszínbe öltöztetett Sugovica-hídon. Az országos kampányhoz csatlakozva 2005 óta Baján is megtartják a városi sétát.

A mellrák megelőzéséért öltöztek rózsaszínbe a bajai séta résztvevői

Fotó: Rab Rita / Archív-felvétel