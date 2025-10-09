1 órája
Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a megyei kamara, a szervezetre bizalommal számíthat Kecskemét önkormányzata is
Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a kecskeméti székházában. Az ünnepségen elhangzott: a vármegyei kamara a kezdetektől híd, amely összeköti az ötleteket a megvalósítással, a vállalkozásokat a lehetőségekkel.
Harminc évvel ezelőtt, 1995 tavaszán alakult meg Kecskeméten a megyei kamara, hogy segítse tagjai fejlődését, innovációját és gazdasági sikereit. Azóta mindennap azon dolgoznak, hogy a kamara kapocs legyen a vállalkozások és intézmények között, előmozdítva a vármegye gazdaságának versenyképességét. A cél, hogy a jövőben is a közös értékek mentén tovább erősítsék a térség gazdaságát, a közösség összetartozását.
Együtt ünnepeltek
A jubileum alkalmából a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában nagy számban jöttek össze a vállalkozók, a kamara támogatói. A megnyitó perceit emelte a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola tanáraiból és diákjaiból álló együttes hangulatos dallamai.
A legjobbak között szerepel a vármegyei kamara
Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 25 éve irányítja, vezeti a szervezetet. Köszöntőjében szólt a múltról, jelenről és jövőről egyaránt.
– Az elmúlt 30 évben nagyon sokat dolgoztunk, ennek eredménye, hogy ma az ország 23 vármegyei kamarája közül a legjobbak között jegyeznek minket – hangsúlyozta az elnök, majd visszatekintett a kezdetekre.
– Kecskeméten 1995-ban alakult meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az alapító elnök Csongovai Tamás, az első titkár Leitner László volt. 2000-ig egy kötelező kamarai tagságú rendszer működött, jelentős bevételekre tett szert. Sikerült ezt a székházat megvásárolni. Voltak pluszforrások, a gazdaságfejlesztési pénzekre a vállalkozások pályázhattak – sorolta Gaál József.
2000 után a kötelező kamarai tagság megszűnt, egy nagyon erőteljes piaci alapra helyeződött át a működése, ekkor választotta meg a tagság Gaál Józsefet elnökének. Az elnök beszéde további részében összefoglalta, mi mindent értek el a vezetése alatt. Végül mindenkinek köszönetet mondott, aki az elmúlt 30 évben segítette a kamara munkáját. Együtt bizonyították, hogy összefogásban mindig eredményesek. Nem utolsó sorban kiemelte kollegája, Sipos Zsolt titkár nevét, aki mindennapi munkájával aktív és fontos motorja a kamarai eredményeknek.
Kodály és a pálinka mellett már a gazdasági erő is a térség védjegye
Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere is gratulált az ünneplő kamarának.
– Több mint 10 éve a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közvetlenül is részt vesz a város vezetésében, a legkomolyabb háttérintézménye. Ez a kamara legnagyobb társadalmi felelősségvállalása. A térségünk gazdaságilag dübörög, mely az itt ülőknek is köszönhető. Ennek a megyének, Kecskemétnek komoly ereje és gazdasági teljesítőképessége van. A világ különböző pontjain lassan nemcsak Kodályról vagy a barackpálinkákról ismernek minket, hanem most már a gazdasági erőnkről is – jegyezte meg a polgármester, sőt, azt is elárulta, hogy egykoron a kamara volt az első munkahelye, itt kapta meg a kezdő lökést a karrierje építéséhez.
Lelkes csapattal indult el a sikertörténet
Csongovai Tamás, a vármegyei kamara tiszteletbeli elnöke az első öt év nehézségeiről és szépségeiről vallott.
– Amikor a kamara elindult, olyan lelkes csapattal találkoztam, akik mindent megtettek azért, hogy létrejöjjön. Ők azok voltak, akik nem azt kérdezték, hogy mit ad nekik a kamara, hanem azt nézték, mit adhatnak, hogy a kamaránk működjön és életképes legyen. Összességében felemelő volt látni, hogy egyre erősödik, egyre jobbá válik a kamara. Holott a mindennapi munka mellett igen nagy feladat volt a kamara népszerűsítése is. Akkoriban még nem mindenki ismerte fel a kamara jelentőségét, és volt jó néhány ellenérzés is. Bizonyítanunk kellett, hogy a kamara nem egy kisebb csoportnak az érdekeit képviseli, hanem az egész vállalkozói társadalmat. Egy idő után a kétkedők beláthatták: az egyénnek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen – mondta a tiszteletbeli elnök.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 30. évfordulójaFotók: Sebestyén Hajnalka
Szívvel, kézzel és tudással
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a régmúlt felidézésével kezdte.
– Kecskeméten 1911-ben nyílt meg az ipari és kereskedelmi kiállítás, amely akkoriban az ország egyik legnagyobb gazdasági seregszemléje volt a helyi iparosokkal. A korabeli újság ezt írta: „Kecskemét város szíve dobogott a csarnokban. Mindenki, aki kétkezi munkájával és tiszta szándékkal építi a jövőt, otthon érezte magát itt.” Ez pedig ma, több mint 100 évvel később is így van Kecskeméten. Ez a szellemiség él tovább. Bács-Kiskun vármegye gazdasági ereje pont ebben rejlik. Szívvel, kézzel és tudással a közösségért – kezdte Nagy Elek.
– Bács-Kiskun vármegye ma az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Kecskemét a magyar ipar egyik zászlóshajója. A legutóbbi TOP 100 rangsorban 100 vállalkozásból, vállalatból 52-nek Kecskemét és környéke ad otthont. Az éppen megújuló országos kamaránk reneszánsz programjának célja, hogy a tudásalapú, digitális és vállalkozóbarát kamarát együtt építsük fel. Programunk alappillérei: a tradíció, a fenntarthatóság, innováció és digitalizáció, tudás és lendület. Végül Conficius egy ma is érvényes mondását idézném fel. „Nem számít, milyen lassan mész. Csak az számít, hogy soha ne állj meg.” Úgy vélem, a magyar kamarák, így a Bács-Kiskun Vármegyei Kamara is, nem áll meg, hanem új lendületet vesz, így közösen építjük a tudásalapú, versenyképes és reményeink szerint nagyon erős magyar gazdaságot – mondta Nagy Elek.
Mercur díjat vehetett át Gaál József elnök
Az ünnepség további részében Gaál József elnök és Sipos Zsolt titkár okleveleket adott át partnereiknek, akik kitartóan támogatják munkájukat. Majd Nagy Elek Gaál Józsefnek gratulált a 25 éves kamarai munkájáért, a vármegyei vállalkozások érdekében végzett példaértékű, közösségépítő tevékenységéért, valamint a gazdaságfejlesztés, az innováció és a szakképzés előmozdításában betöltött meghatározó szerepéért. Elismerésként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a Mercur díjat adományozta számára.
Az állófogadás előtt a műsor zárásaként a kamara székházának történetét elevenítette fel több száz évre visszatekintve Hlbocsányi Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár főlevéltárosa. Végül megtörtént a megújult székház avatása, szalagátvágással.
