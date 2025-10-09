Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a megyei kamara, a szervezetre bizalommal számíthat Kecskemét önkormányzata is

Harminc évvel ezelőtt, 1995 tavaszán alakult meg Kecskeméten a megyei kamara, hogy segítse tagjai fejlődését, innovációját és gazdasági sikereit. Azóta mindennap azon dolgoznak, hogy a kamara kapocs legyen a vállalkozások és intézmények között, előmozdítva a vármegye gazdaságának versenyképességét. A cél, hogy a jövőben is a közös értékek mentén tovább erősítsék a térség gazdaságát, a közösség összetartozását.

A megyei kamara fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Együtt ünnepeltek

A jubileum alkalmából a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kecskeméti székházában nagy számban jöttek össze a vállalkozók, a kamara támogatói. A megnyitó perceit emelte a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola tanáraiból és diákjaiból álló együttes hangulatos dallamai.

A legjobbak között szerepel a vármegyei kamara

Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 25 éve irányítja, vezeti a szervezetet. Köszöntőjében szólt a múltról, jelenről és jövőről egyaránt.

– Az elmúlt 30 évben nagyon sokat dolgoztunk, ennek eredménye, hogy ma az ország 23 vármegyei kamarája közül a legjobbak között jegyeznek minket – hangsúlyozta az elnök, majd visszatekintett a kezdetekre.

– Kecskeméten 1995-ban alakult meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az alapító elnök Csongovai Tamás, az első titkár Leitner László volt. 2000-ig egy kötelező kamarai tagságú rendszer működött, jelentős bevételekre tett szert. Sikerült ezt a székházat megvásárolni. Voltak pluszforrások, a gazdaságfejlesztési pénzekre a vállalkozások pályázhattak – sorolta Gaál József.

2000 után a kötelező kamarai tagság megszűnt, egy nagyon erőteljes piaci alapra helyeződött át a működése, ekkor választotta meg a tagság Gaál Józsefet elnökének. Az elnök beszéde további részében összefoglalta, mi mindent értek el a vezetése alatt. Végül mindenkinek köszönetet mondott, aki az elmúlt 30 évben segítette a kamara munkáját. Együtt bizonyították, hogy összefogásban mindig eredményesek. Nem utolsó sorban kiemelte kollegája, Sipos Zsolt titkár nevét, aki mindennapi munkájával aktív és fontos motorja a kamarai eredményeknek.