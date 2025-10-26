1 órája
A luxusáron kínált panelekben néha egy királypiton is otthonra talál
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a kecskeméti tehetség valósággal beragyogta a Megasztár színpadát, megírtuk, hogy 155 millióért kínálják a legdrágább magyar panelt, illetve arról is beszámoltunk, hogy óriáskígyót találtak egy 3. emeleti lakás vécéjében.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy tömegeket vonzott az őszi fényben úszó Hajós-Pincefalu, megírtuk, hogy tarolt a Megasztár színpadán Bíró Csongor Vitéz, beszámoltunk a dél-alföldi vasútfejlesztésről, illetve arról is írtunk, hogy megvan, kiről nevezik el az új mohácsi Duna-hidat.
A kecskeméti tehetség valósággal beragyogta a Megasztár színpadát
Felejthetetlen estét hozott a TV2 tehetségkutatójának első élő adása. A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz magabiztosan továbbjutott a Megasztár következő fordulójába, miután a OneRepublic Love Runs Out című dalával teljesen elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is.
Színpompás vitaminbomba hódít a piacokon
Van belőle narancssárga, sárga, fehér és lila is. Ez az a zöldség, mely számos színben kapható, abban azonban megegyeznek, hogy finomak, egészségesek és táplálóak. Az édesburgonya előnyeit egyre többen fedezik fel.
Megnyílt az évszázados labirintus Hajós-Pincefaluban
A hajósi Pincefalu présházainak ajtaját idén is kitárta a napsütéses ősz. Szombaton megtartották a hagyományos tökös pincenyitogatót, amelyre az ország minden tájáról érkeztek borkedvelők. A borok, mustok és murcik mellett a látogatók idén is bebarangolhatták a hangulatos présházakat, a különleges pincelabirintust, és megkóstolhatták az ősz legízesebb finomságait.
Szabadnapos polgárőr mentette a sofőrt az árokba borult autóból
Dunavecse és Szalkszentmárton között történt baleset vasárnap reggel, amelynél egy szolgálaton kívüli polgárőr is segített a bajba jutott autósnak.
Látványosan modernizálják a dél-alföldi vasutat
160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak majd a vonatok Kiskunfélegyháza és Szeged között – derül ki az uniós közbeszerzési hirdetményből, amiről a magyarepitok.hu számolt be. A 140. vasúti vonalszakasz korszerűsítésének tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást követően kezdődhet a vasútfejlesztés.
Íme a top 10 legmegbízhatóbb autó
Nagyon hasznos közvélemény-kutatást készített egy brit magazin. Több tízezer sofőr mondta el véleményét kocsijáról, és ez alapján összegezték a megbízható autókat, illetve azokat a típusokat, amelyekkel sok a gond. Mutatjuk a részleteket.
Több mint 155 millió az ország legdrágább panellakása
A magyar ingatlanpiacon óriási a szórás, és ez Kecskeméten sincs másként. A kecskeméti lakásárak között akár több mint 40 milliós különbség is lehet, miközben Budapesten már 150 millió forint felett is akadnak panellakások.
Óriáskígyót találtak a panellakás vécéjében
Ezt a váratlan vendéget nem kívánná magának senki! A vízvezetékszerelő egy kígyót talált egyik sürgős beavatkozása során egy panellakás vécéjében. Nemcsak a lakók, a szakember is meglepődött ettől a ritka látványtól.
Megvan, kiről nevezik el az új mohácsi Duna-hidat
A híd eredeti, tíz évvel ezelőtti tervei még helyi forgalommal számoltak, ám ez a koncepció azóta gyökeresen megváltozott. Ma már az épülő új mohácsi Duna-híd célja, hogy szerves része legyen a nemzetközi tranzitútvonalaknak: a szerb és török áruforgalom Nyugat-Európa felé részben Magyarországon, Mohácson keresztül halad majd – egyebek mellett erről is beszélt Hargitai János, a mohácsi térség országgyűlési képviselője.
