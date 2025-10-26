A luxusáron kínált panelekben néha egy királypiton is otthonra talál

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy tömegeket vonzott az őszi fényben úszó Hajós-Pincefalu, megírtuk, hogy tarolt a Megasztár színpadán Bíró Csongor Vitéz, beszámoltunk a dél-alföldi vasútfejlesztésről, illetve arról is írtunk, hogy megvan, kiről nevezik el az új mohácsi Duna-hidat.

A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz magabiztosan továbbjutott a Megasztár következő fordulójába

Forrás: TV2

A kecskeméti tehetség valósággal beragyogta a Megasztár színpadát

Felejthetetlen estét hozott a TV2 tehetségkutatójának első élő adása. A kecskeméti Bíró Csongor Vitéz magabiztosan továbbjutott a Megasztár következő fordulójába, miután a OneRepublic Love Runs Out című dalával teljesen elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is.

Színpompás vitaminbomba hódít a piacokon

Van belőle narancssárga, sárga, fehér és lila is. Ez az a zöldség, mely számos színben kapható, abban azonban megegyeznek, hogy finomak, egészségesek és táplálóak. Az édesburgonya előnyeit egyre többen fedezik fel.

Megnyílt az évszázados labirintus Hajós-Pincefaluban

A hajósi Pincefalu présházainak ajtaját idén is kitárta a napsütéses ősz. Szombaton megtartották a hagyományos tökös pincenyitogatót, amelyre az ország minden tájáról érkeztek borkedvelők. A borok, mustok és murcik mellett a látogatók idén is bebarangolhatták a hangulatos présházakat, a különleges pincelabirintust, és megkóstolhatták az ősz legízesebb finomságait.

Szabadnapos polgárőr mentette a sofőrt az árokba borult autóból

Dunavecse és Szalkszentmárton között történt baleset vasárnap reggel, amelynél egy szolgálaton kívüli polgárőr is segített a bajba jutott autósnak.

Látványosan modernizálják a dél-alföldi vasutat

160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak majd a vonatok Kiskunfélegyháza és Szeged között – derül ki az uniós közbeszerzési hirdetményből, amiről a magyarepitok.hu számolt be. A 140. vasúti vonalszakasz korszerűsítésének tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárást követően kezdődhet a vasútfejlesztés.

Íme a top 10 legmegbízhatóbb autó

Nagyon hasznos közvélemény-kutatást készített egy brit magazin. Több tízezer sofőr mondta el véleményét kocsijáról, és ez alapján összegezték a megbízható autókat, illetve azokat a típusokat, amelyekkel sok a gond. Mutatjuk a részleteket.