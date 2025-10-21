6 órája
Nagy mennyiségű olaj folyt az úttestre, figyelmetlen kanyarodás okozta a durva balesetet
Interjú a Megasztár kecskeméti felfedezettjével
Bíró Csongor Vitéz neve egyre ismerősebben cseng a zenerajongók körében. A kecskeméti fiatal tehetség bekerült a Megasztár élő show-jába, és most minden erejével arra készül, hogy lenyűgözze az országot. Hírportálunknak mesélt arról, milyen érzés idáig eljutni, mit tanult a zsűritől, és hogyan készül a színpad „felrobbantására”.
A megkínzott Rozi kutyáról nevezték el az állatvédelmi egyesület menedékházát
A megkínzott Rozi kutyáról nevezték el azt a menedékházat, amely a jövőben a sérült, műtéten átesett és lábadozó kutyusokat fogadja a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesületnél. A menedékházat – amelynek Rozi kutya a szimbóluma – a jószándékú adományozóknak köszönhetően tudja megvalósítani az egyesület – írták közösségi oldalukon.
Brutális drágulás jön a közkedvelt élelmiszernél
Az egészséges életmód nem olcsó, de kifizetődő. A néphit szerint: mindennap egy alma távol tart az orvostól. Ez viszont ma már drága mulatság is lehet, hiszen a hazai alma kilónkénti ára drasztikusan megnőtt az elmúlt években. Jövőre pedig még magasabbra emelkedhet.
Versenypályaként használják a közutakat
Az elmúlt héten ismét rengeteg szabálytalanság történt környékünkön. A gyorshajtás Bács-Kiskun vármegye közútjain állandó probléma, ez nincs másképp most sem, de az ittas járművezetésből és balesetekből sem volt hiány.
Híres afrikai oroszlánját gyászolja a felsőlajosi állatpark
Fájdalmas veszteség érte az állatparkot. Elhunyt a felsőlajosi Magán Zoo népszerű afrikai oroszlánja, Mungo.
Változások jönnek a vasúti és buszos közlekedésben
Nagy erőkkel készül a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére a MÁV-csoport. Megváltozott menetrenddel és megnövelt vonatkapacitással segítik a gördülékeny utazást – derül ki a vasúttársaság közleményéből.
Csillagászati szenzációnak lehetünk tanúi
Ritka és látványos csillagászati eseményre készülhetünk idén ősszel. A Lemmon üstökös utoljára több mint 1300 évvel ezelőtt járt errefelé, legközelebb pedig valószínűleg csak az 32. században tér vissza.
Robbanásveszélyes lámpák a boltokban, egyetlen termék sem ment át a vizsgálaton
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) legutóbbi ellenőrzése során a hordozható, lítiumion-akkumulátorral működő lámpákat vette górcső alá. A cél, hogy kiszűrjék a veszélyes lámpákat. Az eredmények még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentették.
Felismeri ezt a kerékpárost? A rendőrség segítséget kér a megtalálásához
Egy kerékpárosbaleset körülményeinek tisztázásához kéri a lakosság segítségét a rendőrség. Segítse a hatóságok munkáját!
Káosz várható az utakon az őszi szünet alatt
Két hétvégén is megnövekedett forgalommal, módosított kamionstop-renddel és több autópályán érvényben lévő forgalomkorlátozásokkal is számolniuk kell az autósoknak. Az autopalyamatrica.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat az őszi szünetre.
Totálkárosra tört a tanyagondnoki autó a karambolban
Kisteherautó és egy tanyagondnoki autó karambolozott Kiskunmajsánál kedden délután. A balesetet egy figyelmetlen kanyarodás okozta.