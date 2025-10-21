Nagy mennyiségű olaj folyt az úttestre, figyelmetlen kanyarodás okozta a durva balesetet

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy sokan versenypályaként használják a közutakat Bács-Kiskunban, híres afrikai oroszlánját gyászolja a felsőlajosi állatpark, illetve Bíró Csongor Vitéz, a Megasztár kecskeméti ifjú tehetségének terveiről is hírt adtuk.

„Készen állok felrobbantani a színpadot!” – nyilatkozta hírportálunknak a Megasztár ifjú tehetsége

Forrás: Bíró Csongor Vitéz Facebook-oldala

Interjú a Megasztár kecskeméti felfedezettjével

Bíró Csongor Vitéz neve egyre ismerősebben cseng a zenerajongók körében. A kecskeméti fiatal tehetség bekerült a Megasztár élő show-jába, és most minden erejével arra készül, hogy lenyűgözze az országot. Hírportálunknak mesélt arról, milyen érzés idáig eljutni, mit tanult a zsűritől, és hogyan készül a színpad „felrobbantására”.

A megkínzott Rozi kutyáról nevezték el az állatvédelmi egyesület menedékházát

A megkínzott Rozi kutyáról nevezték el azt a menedékházat, amely a jövőben a sérült, műtéten átesett és lábadozó kutyusokat fogadja a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesületnél. A menedékházat – amelynek Rozi kutya a szimbóluma – a jószándékú adományozóknak köszönhetően tudja megvalósítani az egyesület – írták közösségi oldalukon.

Brutális drágulás jön a közkedvelt élelmiszernél

Az egészséges életmód nem olcsó, de kifizetődő. A néphit szerint: mindennap egy alma távol tart az orvostól. Ez viszont ma már drága mulatság is lehet, hiszen a hazai alma kilónkénti ára drasztikusan megnőtt az elmúlt években. Jövőre pedig még magasabbra emelkedhet.

Versenypályaként használják a közutakat

Az elmúlt héten ismét rengeteg szabálytalanság történt környékünkön. A gyorshajtás Bács-Kiskun vármegye közútjain állandó probléma, ez nincs másképp most sem, de az ittas járművezetésből és balesetekből sem volt hiány.

Híres afrikai oroszlánját gyászolja a felsőlajosi állatpark

Fájdalmas veszteség érte az állatparkot. Elhunyt a felsőlajosi Magán Zoo népszerű afrikai oroszlánja, Mungo.

Változások jönnek a vasúti és buszos közlekedésben

Nagy erőkkel készül a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére a MÁV-csoport. Megváltozott menetrenddel és megnövelt vonatkapacitással segítik a gördülékeny utazást – derül ki a vasúttársaság közleményéből.