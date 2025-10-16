Exkluzív felvételeket készítettünk, így néz ki belülről az új kiskunhalasi McDonald's

október 16., csütörtök

Sokáig csak találgatások mentek, de márciusra kiderült, hogy hol nyílhat meg Kiskunhalason a következő McDonald’s. Az év eleji első kapavágások után rohamtempóban látott munkához a kivitelező cég és az alvállalkozók, információk szerint a McDonald’s hamarosan megnyitja gyorséttermét, az utolsó simítások folynak.

Pozsgai Ákos

Évek óta beszédtéma volt, hogy Kiskunhalason is megveti lábát a McDonald’s gyors-étteremhálózat. 2025 májusában egy álláshirdetés és egy önkormányzati terv leplezte le, hogy hol nyit éttermet a McDonald’s Kiskunhalason. 

Rövidesen megnyithat az új McDonald’s gyorsétterem,
Hamarosan megnyithat az új McDonald’s gyorsétterem Kiskunhalason
Fotó: Pozsgai Ákos

Étteremvezetőt keresett a McDonald’s Halasra

Konkrét bizonyíték látott napvilágot, amikor az egyik álláskáreső portálon a McDonald’s étteremvezetőt keresett Kiskunhalasra, amit aztán további hirdetések követtek. 

A pozíció leírása alapján egy újonnan nyíló egység teljes körű vezetésére kerestek munkatársat, aki felelős lesz az étterem működtetéséért, a csapat felépítéséért és a napi operatív feladatokért. Bár a cég akkor még nem erősítette meg hivatalosan a kiskunhalasi nyitás hírét, az étteremvezetői pozíció nyilvánvalóvá tetette, hogy elindultak az előkészületek. 

Részletes tervdokumentációk is nyilvánosságra kerültek

Idén májusra fény derült arra, hogy a Lidl áruházzal szemközti üres, füves területen lesz az új gyorsétterem. A tervezett beruházással és építkezéssel kapcsolatos részletes tervdokumentációk is megjelentek az önkormányzat honlapján. 

Még 2024-ben az önkormányzat egy, a nyilvánosság számára is elérhető „Településrendezési eszközök részleges módosítása egyszerűsített eljárással – Gyorsétterem ügyében” című dokumentumot készített. 

Ebből teljesen világossá vált, hogy az 514-es helyrajzi számú telek beépítését és övezeti besorolását éppen egy gyorsétterem megvalósítása érdekében módosítják. 

Így áll a kiskunhalasi McDonald's

Fotók: Pozsgai Ákos

A Kisfaludy és Kárpát utca sarkán lévő üres telken május közepén vonultak fel az első munkagépek és kerítették körbe a területet fémlemezekkel.

Új munkahelyeket teremt

A modern, digitális szolgáltatásokat kínáló, környezettudatos és családbarát Drive egység nemcsak egy új gasztronómiai élményt hoz a térségbe, hanem várhatóan 70 új munkahelyet is teremt a helyiek számára. A McDonald’s újabb színt hozhat a város kereskedelmi palettájára. A város központi fekvése miatt Kiskunhalas vonzó lehetőséget kínál a McDonald's számára. Emellett az autós forgalom és az átutazók is keresletet generálhatnak a gyorsétterem iránt.

A helyiek reakciói

A város lakói vegyesen fogadták a McDonald's érkezését, a legtöbben örülnek neki, akik ellenzik, leginkább a magas árakat említik, valamint, hogy a helyiek nem a gyorsétteremlánc ételeihez vannak szokva. A városban működő gyorséttermek üzemeltetői pedig keserédes szájízzel vették tudomásul a konkurencia megjelenését.

Mikor nyílhat meg a kiskunhalasi McDonald's?

A készülő McDonald’s gyorsétterem hamarosan megnyit, november első napjairól lehetett hallani sokáig, információk szerint azonban később várható a nyitás. 

Az utolsó simításokat végzik a szakemberek, az épületre felkerültek az ismert McDonald’s feliratok, a reklámoszlopok is a helyükre kerültek, az étterem belső része is az utolsó készültségi fokozatba lép. A parkoló is elkészült, a közvilágítást is felkapcsolták, az építési területet körbe vevő fémkerítés is hamarosan eltűnhet.

