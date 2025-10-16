Exkluzív felvételeket készítettünk, így néz ki belülről az új kiskunhalasi McDonald's

Évek óta beszédtéma volt, hogy Kiskunhalason is megveti lábát a McDonald’s gyors-étteremhálózat. 2025 májusában egy álláshirdetés és egy önkormányzati terv leplezte le, hogy hol nyit éttermet a McDonald’s Kiskunhalason.

Hamarosan megnyithat az új McDonald’s gyorsétterem Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

Étteremvezetőt keresett a McDonald’s Halasra

Konkrét bizonyíték látott napvilágot, amikor az egyik álláskáreső portálon a McDonald’s étteremvezetőt keresett Kiskunhalasra, amit aztán további hirdetések követtek.

A pozíció leírása alapján egy újonnan nyíló egység teljes körű vezetésére kerestek munkatársat, aki felelős lesz az étterem működtetéséért, a csapat felépítéséért és a napi operatív feladatokért. Bár a cég akkor még nem erősítette meg hivatalosan a kiskunhalasi nyitás hírét, az étteremvezetői pozíció nyilvánvalóvá tetette, hogy elindultak az előkészületek.

Részletes tervdokumentációk is nyilvánosságra kerültek

Idén májusra fény derült arra, hogy a Lidl áruházzal szemközti üres, füves területen lesz az új gyorsétterem. A tervezett beruházással és építkezéssel kapcsolatos részletes tervdokumentációk is megjelentek az önkormányzat honlapján.

Még 2024-ben az önkormányzat egy, a nyilvánosság számára is elérhető „Településrendezési eszközök részleges módosítása egyszerűsített eljárással – Gyorsétterem ügyében” című dokumentumot készített.

Ebből teljesen világossá vált, hogy az 514-es helyrajzi számú telek beépítését és övezeti besorolását éppen egy gyorsétterem megvalósítása érdekében módosítják.