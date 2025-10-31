október 31., péntek

Megnyílt a McDonald's Kiskunhalason, épül a Lidl eddigi legnagyobb logisztikai központja

Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megnyílt az első McDonald's Kiskunhalason, megírtuk, hogy a végéhez közeledik a Lidl-szuperraktár építése, illetve videót is mutatunk egy borzalmas baleset helyszínéről.

Kovács Nóra

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megnyitott a kiskunhalasi McDonald's, megírtuk, hogy hogyan működik a P+R parkolás Kecskeméten, illetve arról is beszámoltunk, hogy olcsó kínai terméket hívott vissza a hatóság.

a McDonald's megnyitotta kapuit Kiskunhalason
Megnyitott a kiskunhalasi McDonald's
Fotó: Pozsgai Ákos

Valóra vált, amire Kiskunhalas évek óta várt: megnyílt az első McDonald's!

Megnyitott a kiskunhalasi McDonald’s, amely modern technológiáival, környezettudatos megoldásaival és kényelmi szolgáltatásaival kínálja a hamisítatlan Meki-élményt a helyieknek és az átutazóknak egyaránt.

A NAV megkopogtatta a kisbuszt az M5-ösön: nem akarták elhinni, mi volt a kárpit mögött

Több mint 1000 doboz cigarettával rakta meg a járművet az alig 20 éves sofőr, a pénzügyőrök jól bevált kopogtatásos módszerén azonban megbukott.

A végéhez közeledik a Lidl-szuperraktár építése, 400 új munkahellyel gazdagodik a dél-alföldi régió

Látványos ütemben halad Kiskunfélegyháza határában az építkezés. Az M5-ös autópálya mellett épül a Lidl Magyarország eddigi legnagyobb logisztikai központja. A több mint 83 000 négyzetméteres létesítmény – ami közel tizenkét focipályányi területnek felel meg – várhatóan 2026 októberére készül el.

Díjmentes parkolás, korlátlan tömegközlekedés: így működik az új rendszer Kecskeméten

Új lehetőséget nyújt az autósoknak Kecskeméten a P+R parkolás használata. Ezentúl már nemcsak a sofőr élhet az ingyenes tömegközlekedéssel. A kecskeméti parkolást érintő újdonságról a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Az Alföld erdei a túlélésért küzdenek, így harcol a KEFAG a klímakatasztrófa ellen

A tartós aszályok, a csökkenő talajvíz, valamint a szélsőséges időjárási és ökológiai hatások miatt az alföldi erdőket óriási veszély fenyegeti. A KEFAG Zrt. azonban több oldalról is támogatja a természet rendjének helyreállítását, a klímaváltozás pusztítása közben.

Kiskunfélegyházán kimondták, megépülhet-e végre a város első McDonald’s-a

Most már biztos: Kiskunfélegyházán is éttermet nyit a közismert gyorsétteremlánc. A városi képviselő-testület csütörtökön zárt ajtók mögött döntött a Móra téri telek bérbeadásáról, ahol felépülhet a félegyházi McDonald's. A hírt az ülés után Csányi József polgármester is megerősítette.

Okosnak hitte magát az AI, de a magyar kommentelők nevetve javították ki

Az AI sok mindenre jó lehet, de most úgy tűnik, megtalálták a gyenge pontját. A mesterséges intelligencia elbukott egy olyan retró tárgy azonosításán, amit a magyarok nagy része felismer.

Olcsó kínai terméket hívott vissza a hatóság, daganatos megbetegedéseket okozhat

Gyors riasztási rendszeren jött az értesítés: ha ezt megvette, véletlen se használja, vigye vissza az üzletbe. A termékvisszahívás ezúttal a TEDi üzletláncot érinti.

Borzalmas baleset a főúton, felborult egy malacokat szállító kamion, több állat elpusztult

Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében borult fel egy malacokat szállító kamion péntek délután. A balesetben több állat is elpusztult.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

